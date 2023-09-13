В Госдуме захотели лишить лицензии «Уральские авиалинии»

Депутат Селезнев хочет лишить лицензии «Уральские авиалинии»

13 сентября 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

Валерий Селезнев хочет лишить лицензии «Уральские авиалинии» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском Депутат Госдумы Валерий Селезнев предложил отобрать летную лицензию у «Уральских авиалиний». Политик недоволен размером компенсации пассажирам экстренно севшего в поле самолета. «Для одной из крупнейших авиакомпаний страны выплата [пассажирам в размере 100 тыс рублей] — копеечная. Пилотов нужно, безусловно, представить к награде, а вот компанию пора лишать лицензии, пока везение либо сельскохозяйственные поля не закончились», — написал в своем telegram-канале Селезнев. У самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний», 12 сентября выполнявшего рейс по маршруту Сочи-Омск, не сработали закрылки. Из-за этого борт направили в Новосибирск, но во время полета из-за сильного встречного ветра закончилось топливо. Пилоты решили приземлиться в поле: экстренная посадка прошла успешно. Корреспондент URA.RU сделал запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». На момент публикации заметки ответ пока не получен.

Депутат Госдумы Валерий Селезнев предложил отобрать летную лицензию у «Уральских авиалиний». Политик недоволен размером компенсации пассажирам экстренно севшего в поле самолета. «Для одной из крупнейших авиакомпаний страны выплата [пассажирам в размере 100 тыс рублей] — копеечная. Пилотов нужно, безусловно, представить к награде, а вот компанию пора лишать лицензии, пока везение либо сельскохозяйственные поля не закончились», — написал в своем telegram-канале Селезнев. У самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний», 12 сентября выполнявшего рейс по маршруту Сочи-Омск, не сработали закрылки. Из-за этого борт направили в Новосибирск, но во время полета из-за сильного встречного ветра закончилось топливо. Пилоты решили приземлиться в поле: экстренная посадка прошла успешно. Корреспондент URA.RU сделал запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». На момент публикации заметки ответ пока не получен.