В Госдуме захотели лишить лицензии «Уральские авиалинии»

Депутат Селезнев хочет лишить лицензии «Уральские авиалинии»
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Валерий Селезнев хочет лишить лицензии «Уральские авиалинии» Фото:
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Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Депутат Госдумы Валерий Селезнев предложил отобрать летную лицензию у «Уральских авиалиний». Политик недоволен размером компенсации пассажирам экстренно севшего в поле самолета.

«Для одной из крупнейших авиакомпаний страны выплата [пассажирам в размере 100 тыс рублей] — копеечная. Пилотов нужно, безусловно, представить к награде, а вот компанию пора лишать лицензии, пока везение либо сельскохозяйственные поля не закончились», — написал в своем telegram-канале Селезнев.

У самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний», 12 сентября выполнявшего рейс по маршруту Сочи-Омск, не сработали закрылки. Из-за этого борт направили в Новосибирск, но во время полета из-за сильного встречного ветра закончилось топливо. Пилоты решили приземлиться в поле: экстренная посадка прошла успешно.

Корреспондент URA.RU сделал запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». На момент публикации заметки ответ пока не получен.

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Депутат Госдумы Валерий Селезнев предложил отобрать летную лицензию у «Уральских авиалиний». Политик недоволен размером компенсации пассажирам экстренно севшего в поле самолета. «Для одной из крупнейших авиакомпаний страны выплата [пассажирам в размере 100 тыс рублей] — копеечная. Пилотов нужно, безусловно, представить к награде, а вот компанию пора лишать лицензии, пока везение либо сельскохозяйственные поля не закончились», — написал в своем telegram-канале Селезнев. У самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний», 12 сентября выполнявшего рейс по маршруту Сочи-Омск, не сработали закрылки. Из-за этого борт направили в Новосибирск, но во время полета из-за сильного встречного ветра закончилось топливо. Пилоты решили приземлиться в поле: экстренная посадка прошла успешно. Корреспондент URA.RU сделал запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». На момент публикации заметки ответ пока не получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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