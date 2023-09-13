Рогов сообщил об утренней атаке ВСУ на Работино и Вербовое

13 сентября 2023 в 13:49 Размер текста - 17 +

Владимир Рогов заявил, что ВСУ понесли большие потери Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские силы ранним утром предотвратили атаки ВСУ в районе населенных пунктов Вербовое и Работино (Запорожская область). Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «В районе Работино и Вербового было несколько попыток захода групп пехоты ВСУ, по ним отработала и артиллерия, и минометы, закончила авиация — Ка-52», — заявил Рогов в беседе с ТАСС. Он отметил, что попытка атаки была предотвращена рано утром. По его словам, ВСУ понесли большие потери. Рогов подчеркнул, что 12 сентября авиация РФ отработала бомбами ФАБ-500 по скоплениям живой силы Украины в этом районе. Россия сбросила восемь бомб за 20 минут. Рогов заявил, что недалеко от Новомайорского на южнодонецком направлении было относительно спокойно. Он выразил мнение, что ВСУ больше внимания уделяют ореховскому направлению. По его словам, украинское командование приняло решение перебросить туда резервы. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные отбили три атаки ВСУ в районе сел Работино и Вербовое в Запорожской области. В ведомстве сообщили, что уничтожено около 35 украинских солдат, передает RT.

Российские силы ранним утром предотвратили атаки ВСУ в районе населенных пунктов Вербовое и Работино (Запорожская область). Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «В районе Работино и Вербового было несколько попыток захода групп пехоты ВСУ, по ним отработала и артиллерия, и минометы, закончила авиация — Ка-52», — заявил Рогов в беседе с ТАСС. Он отметил, что попытка атаки была предотвращена рано утром. По его словам, ВСУ понесли большие потери. Рогов подчеркнул, что 12 сентября авиация РФ отработала бомбами ФАБ-500 по скоплениям живой силы Украины в этом районе. Россия сбросила восемь бомб за 20 минут. Рогов заявил, что недалеко от Новомайорского на южнодонецком направлении было относительно спокойно. Он выразил мнение, что ВСУ больше внимания уделяют ореховскому направлению. По его словам, украинское командование приняло решение перебросить туда резервы. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные отбили три атаки ВСУ в районе сел Работино и Вербовое в Запорожской области. В ведомстве сообщили, что уничтожено около 35 украинских солдат, передает RT.