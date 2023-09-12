Армия РФ отбила несколько атак ВСУ в районе Работино и Вербовое

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ВС РФ отразили три атаки украинских войск в Запорожской области и поразили американскую технику
ВС РФ отразили три атаки украинских войск в Запорожской области и поразили американскую технику Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские солдаты отбили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе сел Работино и Вербовое Запорожской области. Уничтожено около 35 украинских солдат.

«На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск <…> отражены три атаки 47-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое», — говорится в посте в telegram-канале Минобороны РФ. Также в оборонном ведомстве сообщили об уничтожении трех американских пехотных машин Bradley. Удары по ним были нанесены при помощи авиации.

Солдаты ВС РФ отбивают вражеские атаки под Работино и Вербовое. Потери украинских сил в каждой из попыток атаковать составляют до сотни человек. ВСУ штурмуют эти территории на протяжении более месяца в рамках своего контрнаступления.

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Российские солдаты отбили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе сел Работино и Вербовое Запорожской области. Уничтожено около 35 украинских солдат. «На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск <…> отражены три атаки 47-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое», — говорится в посте в telegram-канале Минобороны РФ. Также в оборонном ведомстве сообщили об уничтожении трех американских пехотных машин Bradley. Удары по ним были нанесены при помощи авиации. Солдаты ВС РФ отбивают вражеские атаки под Работино и Вербовое. Потери украинских сил в каждой из попыток атаковать составляют до сотни человек. ВСУ штурмуют эти территории на протяжении более месяца в рамках своего контрнаступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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