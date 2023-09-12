Армия РФ отбила несколько атак ВСУ в районе Работино и Вербовое

12 сентября 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

ВС РФ отразили три атаки украинских войск в Запорожской области и поразили американскую технику Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские солдаты отбили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе сел Работино и Вербовое Запорожской области. Уничтожено около 35 украинских солдат. «На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск <…> отражены три атаки 47-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое», — говорится в посте в telegram-канале Минобороны РФ. Также в оборонном ведомстве сообщили об уничтожении трех американских пехотных машин Bradley. Удары по ним были нанесены при помощи авиации. Солдаты ВС РФ отбивают вражеские атаки под Работино и Вербовое. Потери украинских сил в каждой из попыток атаковать составляют до сотни человек. ВСУ штурмуют эти территории на протяжении более месяца в рамках своего контрнаступления.

Российские солдаты отбили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе сел Работино и Вербовое Запорожской области. Уничтожено около 35 украинских солдат. «На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск <…> отражены три атаки 47-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое», — говорится в посте в telegram-канале Минобороны РФ. Также в оборонном ведомстве сообщили об уничтожении трех американских пехотных машин Bradley. Удары по ним были нанесены при помощи авиации. Солдаты ВС РФ отбивают вражеские атаки под Работино и Вербовое. Потери украинских сил в каждой из попыток атаковать составляют до сотни человек. ВСУ штурмуют эти территории на протяжении более месяца в рамках своего контрнаступления.