В США заявили о победе РФ над санкциями Запада

NYT: Россия нарастила производство оружия, несмотря на санкции Запада

13 сентября 2023 в 14:57 Размер текста - 17 +

Россия производит два миллиона снарядов в год, сообщает The New York Times Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия увеличила производство снарядов, несмотря на западные санкции. Об этом сообщили в американской газете The New York Times. Авторы статьи отметили, что западные спецслужбы не предполагали, что РФ начнет изготавливать два миллиона снарядов в год. «В результате этого давления Россия сейчас производит больше боеприпасов, чем США и Европа <…> Нынешнее производство боеприпасов в России в семь раз превышает производство на Западе», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что Россия начнет изготовление двух миллионов артиллерийских снарядов в год. Это в два раза больше, чем изначально предполагали западные спецслужбы. В газете отметили, что власти США надеялись на замедление производства РФ из-за санкций. Однако Москва начала наращивать обороты. Авторы статьи заявили, что возобновление военного производства в России пугает западные страны. Они опасаются, что из-за увеличения количества российских запасов Украина останется зимой без света. Ранее эксперты из Кильского института мировой экономики в Германии сообщили, что Россия продолжает экспортировать товары, несмотря на ограничительные меры, введенные против нее Западом. Член нидерландской партии «Форум за демократию» и депутат Европарламента Марсель де Грааф заявил, что Россия вышла победителем из конфликта с НАТО и США, так как продолжила постепенный отказ от доллара, показала устойчивость к санкциям Запада и расширила свое влияние, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия увеличила производство снарядов, несмотря на западные санкции. Об этом сообщили в американской газете The New York Times. Авторы статьи отметили, что западные спецслужбы не предполагали, что РФ начнет изготавливать два миллиона снарядов в год. «В результате этого давления Россия сейчас производит больше боеприпасов, чем США и Европа <…> Нынешнее производство боеприпасов в России в семь раз превышает производство на Западе», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что Россия начнет изготовление двух миллионов артиллерийских снарядов в год. Это в два раза больше, чем изначально предполагали западные спецслужбы. В газете отметили, что власти США надеялись на замедление производства РФ из-за санкций. Однако Москва начала наращивать обороты. Авторы статьи заявили, что возобновление военного производства в России пугает западные страны. Они опасаются, что из-за увеличения количества российских запасов Украина останется зимой без света. Ранее эксперты из Кильского института мировой экономики в Германии сообщили, что Россия продолжает экспортировать товары, несмотря на ограничительные меры, введенные против нее Западом. Член нидерландской партии «Форум за демократию» и депутат Европарламента Марсель де Грааф заявил, что Россия вышла победителем из конфликта с НАТО и США, так как продолжила постепенный отказ от доллара, показала устойчивость к санкциям Запада и расширила свое влияние, передает телеканал 360.