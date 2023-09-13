Shot: Козловский отсудил один рубль за ложный донос на себя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Закрытый показ фильма "Чернобыль" режиссера Данилы Козловского в Ельцин Центре. Екатеринбург
Данила Козловский отсудил один рубль у российского активиста Фото:

Российский актер Данила Козловский отсудил у руководителя федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина один рубль по иску о защите чести и достоинства. Об этом сообщает Shot.

«Данила Козловский отсудил у Виталия Бородина один рубль по иску о защите чести и достоинства», — передают авторы канала. Это уже третий иск, который актер пытается подать в отношении общественника Бородина. Первый из них был подан в апреле этого года, но был отклонен судом.

Бородин ранее обращался в прокуратуру после того, как Козловский вернулся в РФ после того, как покинул страну после начала спецоперации. Актера просили проверить по факту дискредитации армии РФ. Затем в адрес Козловского поступали обвинения о финансировании Вооруженных сил Украины.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский актер Данила Козловский отсудил у руководителя федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина один рубль по иску о защите чести и достоинства. Об этом сообщает Shot. «Данила Козловский отсудил у Виталия Бородина один рубль по иску о защите чести и достоинства», — передают авторы канала. Это уже третий иск, который актер пытается подать в отношении общественника Бородина. Первый из них был подан в апреле этого года, но был отклонен судом. Бородин ранее обращался в прокуратуру после того, как Козловский вернулся в РФ после того, как покинул страну после начала спецоперации. Актера просили проверить по факту дискредитации армии РФ. Затем в адрес Козловского поступали обвинения о финансировании Вооруженных сил Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...