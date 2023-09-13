Shot: Козловский отсудил один рубль за ложный донос на себя

13 сентября 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

Данила Козловский отсудил один рубль у российского активиста Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Российский актер Данила Козловский отсудил у руководителя федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина один рубль по иску о защите чести и достоинства. Об этом сообщает Shot. «Данила Козловский отсудил у Виталия Бородина один рубль по иску о защите чести и достоинства», — передают авторы канала. Это уже третий иск, который актер пытается подать в отношении общественника Бородина. Первый из них был подан в апреле этого года, но был отклонен судом. Бородин ранее обращался в прокуратуру после того, как Козловский вернулся в РФ после того, как покинул страну после начала спецоперации. Актера просили проверить по факту дискредитации армии РФ. Затем в адрес Козловского поступали обвинения о финансировании Вооруженных сил Украины.

Российский актер Данила Козловский отсудил у руководителя федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина один рубль по иску о защите чести и достоинства. Об этом сообщает Shot. «Данила Козловский отсудил у Виталия Бородина один рубль по иску о защите чести и достоинства», — передают авторы канала. Это уже третий иск, который актер пытается подать в отношении общественника Бородина. Первый из них был подан в апреле этого года, но был отклонен судом. Бородин ранее обращался в прокуратуру после того, как Козловский вернулся в РФ после того, как покинул страну после начала спецоперации. Актера просили проверить по факту дискредитации армии РФ. Затем в адрес Козловского поступали обвинения о финансировании Вооруженных сил Украины.