Вооруженные силы Украины отправили новые резервы в Запорожской области, в том числе в район села Работино. Причиной тому стали огромные потери Киева, сообщил председатель запорожского движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Неся колоссальные потери, командование ВСУ бросило в бой [в Запорожье] новые резервы», — рассказал Владимир Рогов. По его словам, подкрепления украинской армии вступили в бой близ сел Работино и Вербовое.
Также Рогов подчеркнул, что российским войскам успешно удается отражать все попытки атак ВСУ. На поле боя осталось много погибших украинских военных и иностранной военной техники, заключил он.
Ранее военный аналитик Шон Белл заявил, что ВСУ бросили все свои резервы на запорожский участок фронта. Однако, по его словам, даже это не помогло Киеву добиться нужных результатов.
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