Рогов: ВСУ бросили на Работино новые резервы

13 сентября 2023 в 17:29 Размер текста - 17 +

Киев отправляет резервы ВСУ под Работино из-за больших потерь Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины отправили новые резервы в Запорожской области, в том числе в район села Работино. Причиной тому стали огромные потери Киева, сообщил председатель запорожского движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. «Неся колоссальные потери, командование ВСУ бросило в бой [в Запорожье] новые резервы», — рассказал Владимир Рогов. По его словам, подкрепления украинской армии вступили в бой близ сел Работино и Вербовое. Также Рогов подчеркнул, что российским войскам успешно удается отражать все попытки атак ВСУ. На поле боя осталось много погибших украинских военных и иностранной военной техники, заключил он. Ранее военный аналитик Шон Белл заявил, что ВСУ бросили все свои резервы на запорожский участок фронта. Однако, по его словам, даже это не помогло Киеву добиться нужных результатов.

Вооруженные силы Украины отправили новые резервы в Запорожской области, в том числе в район села Работино. Причиной тому стали огромные потери Киева, сообщил председатель запорожского движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. «Неся колоссальные потери, командование ВСУ бросило в бой [в Запорожье] новые резервы», — рассказал Владимир Рогов. По его словам, подкрепления украинской армии вступили в бой близ сел Работино и Вербовое. Также Рогов подчеркнул, что российским войскам успешно удается отражать все попытки атак ВСУ. На поле боя осталось много погибших украинских военных и иностранной военной техники, заключил он. Ранее военный аналитик Шон Белл заявил, что ВСУ бросили все свои резервы на запорожский участок фронта. Однако, по его словам, даже это не помогло Киеву добиться нужных результатов.