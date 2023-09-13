ВС РФ выполнили главную задачу, поставленную Шойгу, в самой горячей точке фронта

Минобороны РФ: российские войска ударили по технике и армии ВСУ под Работино
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Российские войска отразили атаку ВСУ в районе села Вербовое Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска ударили по скоплениям техники и живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Работино (Запорожская область), где в последние месяцы ведутся самые ожесточенные бои. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Ранее глава оборонного ведомства Сергей Шойгу заявлял, что главная задача для ВС РФ сейчас — выбить технику ВСУ.

«На запорожском направлении нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Работино», — сообщили в оборонном ведомстве. В Минобороны РФ также отметили, что российскими войсками были также отражены две атаки армии Украины неподалеку от Работино — у села Вербовое.

В районе Работино в последние месяцы ведутся наиболее ожесточенные бои. Как отмечал в разговоре с URA.RU военблогер Юрий Подоляка, российские силы остаются в южной части села, а украинские войска контролируют всю его остальную часть.

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Российские войска ударили по скоплениям техники и живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Работино (Запорожская область), где в последние месяцы ведутся самые ожесточенные бои. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Ранее глава оборонного ведомства Сергей Шойгу заявлял, что главная задача для ВС РФ сейчас — выбить технику ВСУ. «На запорожском направлении нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Работино», — сообщили в оборонном ведомстве. В Минобороны РФ также отметили, что российскими войсками были также отражены две атаки армии Украины неподалеку от Работино — у села Вербовое. В районе Работино в последние месяцы ведутся наиболее ожесточенные бои. Как отмечал в разговоре с URA.RU военблогер Юрий Подоляка, российские силы остаются в южной части села, а украинские войска контролируют всю его остальную часть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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