Sky News: ВСУ ударили по Севастополю ракетами Storm Shadow

ВСУ ударили по Севастополю при помощи Storm Shadow
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Севастополю при помощи дальнобойных ракет Storm Shadow. Об этом сообщает телеканал Sky News.
«Британские крылатые ракеты [Storm Shadow] были использованы при украинской атаке на российскую подводную лодку [в Севастополе]», —
В Минобороны РФ заявляли об атаке ВСУ по кораблям в Севастополе. Они были повреждены.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.