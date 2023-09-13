Sky News: ВСУ ударили по Севастополю ракетами Storm Shadow

13 сентября 2023 в 18:29 Размер текста - 17 +

ВСУ ударили по Севастополю при помощи Storm Shadow Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Севастополю при помощи дальнобойных ракет Storm Shadow. Об этом сообщает телеканал Sky News. «Британские крылатые ракеты [Storm Shadow] были использованы при украинской атаке на российскую подводную лодку [в Севастополе]», — передает британский телеканал. В 2023 году Великобритания передавала Киеву дальнобойные ракеты. Они способны поразить цель расстоянием до 150 миль (241 километра). В Минобороны РФ заявляли об атаке ВСУ по кораблям в Севастополе. Они были повреждены.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Севастополю при помощи дальнобойных ракет Storm Shadow. Об этом сообщает телеканал Sky News. «Британские крылатые ракеты [Storm Shadow] были использованы при украинской атаке на российскую подводную лодку [в Севастополе]», — передает британский телеканал. В 2023 году Великобритания передавала Киеву дальнобойные ракеты. Они способны поразить цель расстоянием до 150 миль (241 километра). В Минобороны РФ заявляли об атаке ВСУ по кораблям в Севастополе. Они были повреждены.