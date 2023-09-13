Sky News: ВСУ ударили по Севастополю ракетами Storm Shadow

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, ракета, stock, Storm Shadow, шторм шэдоу
ВСУ ударили по Севастополю при помощи Storm Shadow Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Севастополю при помощи дальнобойных ракет Storm Shadow. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Британские крылатые ракеты [Storm Shadow] были использованы при украинской атаке на российскую подводную лодку [в Севастополе]», — передает британский телеканал. В 2023 году Великобритания передавала Киеву дальнобойные ракеты. Они способны поразить цель расстоянием до 150 миль (241 километра).

В Минобороны РФ заявляли об атаке ВСУ по кораблям в Севастополе. Они были повреждены.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Севастополю при помощи дальнобойных ракет Storm Shadow. Об этом сообщает телеканал Sky News. «Британские крылатые ракеты [Storm Shadow] были использованы при украинской атаке на российскую подводную лодку [в Севастополе]», — передает британский телеканал. В 2023 году Великобритания передавала Киеву дальнобойные ракеты. Они способны поразить цель расстоянием до 150 миль (241 километра). В Минобороны РФ заявляли об атаке ВСУ по кораблям в Севастополе. Они были повреждены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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