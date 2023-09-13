Челябинская область почти на 100% готова к отопительному сезону

Губернатор потребовал в первую очередь подключать к теплу школы и больницы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Готовность Челябинской области к отопительному сезону составляет 97,7 процента. Такую информацию озвучил губернатор Алексей Текслер на совещании с членами правительства и главами муниципалитетов региона 13 сентября.

«Средний уровень готовности муниципальных образований области к отопительному сезону 2023-24 годов по основным направлениям составляет 97,7 процента. Главы должны держать на контроле эту тему, все территории должны быть готовы к отопительному сезону, своевременно пройти проверку Ростехнадзора, обеспечить своевременное получение паспортов готовности муниципальных образований. Обратите, коллеги, внимание на первоочередную подачу тепла в детские сады, школы, больницы и другие социальные объекты, я считаю, что можно во всех муниципалитетах эту работу вести», — обратился Текслер к главам.

Первым в области подключать к теплу социальные объекты начали в Усть-Катаве. Во второй декаде сентября к теплу начали подключать детские сады и больницы в Челябинске.