Челябинская область почти на 100% готова к отопительному сезону

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Всероссийская конференция для предпринимателей «ЗАБИЗНЕС рейтинг регионов. Челябинская область». Челябинск, текслер алексей
Губернатор потребовал в первую очередь подключать к теплу школы и больницы Фото:

Готовность Челябинской области к отопительному сезону составляет 97,7 процента. Такую информацию озвучил губернатор Алексей Текслер на совещании с членами правительства и главами муниципалитетов региона 13 сентября.

«Средний уровень готовности муниципальных образований области к отопительному сезону 2023-24 годов по основным направлениям составляет 97,7 процента. Главы должны держать на контроле эту тему, все территории должны быть готовы к отопительному сезону, своевременно пройти проверку Ростехнадзора, обеспечить своевременное получение паспортов готовности муниципальных образований. Обратите, коллеги, внимание на первоочередную подачу тепла в детские сады, школы, больницы и другие социальные объекты, я считаю, что можно во всех муниципалитетах эту работу вести», — обратился Текслер к главам.

Первым в области подключать к теплу социальные объекты начали в Усть-Катаве. Во второй декаде сентября к теплу начали подключать детские сады и больницы в Челябинске.

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Готовность Челябинской области к отопительному сезону составляет 97,7 процента. Такую информацию озвучил губернатор Алексей Текслер на совещании с членами правительства и главами муниципалитетов региона 13 сентября. «Средний уровень готовности муниципальных образований области к отопительному сезону 2023-24 годов по основным направлениям составляет 97,7 процента. Главы должны держать на контроле эту тему, все территории должны быть готовы к отопительному сезону, своевременно пройти проверку Ростехнадзора, обеспечить своевременное получение паспортов готовности муниципальных образований. Обратите, коллеги, внимание на первоочередную подачу тепла в детские сады, школы, больницы и другие социальные объекты, я считаю, что можно во всех муниципалитетах эту работу вести», — обратился Текслер к главам. Первым в области подключать к теплу социальные объекты начали в Усть-Катаве. Во второй декаде сентября к теплу начали подключать детские сады и больницы в Челябинске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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