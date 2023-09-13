ВСУ пустили катера в Черном море после атаки на Севастополь

Минобороны РФ сообщило об уничтожении катеров ВСУ в Черном море
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Катера ВСУ уничтожила российская авиация Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская авиация уничтожила три катера ВСУ в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны РФ, отметив, что экипажа на катерах не было.

«В акватории Черного моря Морской авиацией Черноморского флота обнаружены и уничтожены три безэкипажных катера ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве. Других подробностей в Минобороны РФ не привели.

Ранее ВСУ предпринимали попытку пересечь Черное море на катере. Минобороны РФ сообщало об уничтожении экипажа украинских солдат, двигавшихся в направлении Крыма.

Ночью 13 сентября ВСУ атаковали Севастополь. В результате обстрела были повреждены два российских корабля, сообщали в Минобороны РФ. Оба они будут восстановлены и смогут продолжить боевое дежурство.

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Российская авиация уничтожила три катера ВСУ в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны РФ, отметив, что экипажа на катерах не было. «В акватории Черного моря Морской авиацией Черноморского флота обнаружены и уничтожены три безэкипажных катера ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве. Других подробностей в Минобороны РФ не привели. Ранее ВСУ предпринимали попытку пересечь Черное море на катере. Минобороны РФ сообщало об уничтожении экипажа украинских солдат, двигавшихся в направлении Крыма. Ночью 13 сентября ВСУ атаковали Севастополь. В результате обстрела были повреждены два российских корабля, сообщали в Минобороны РФ. Оба они будут восстановлены и смогут продолжить боевое дежурство.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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