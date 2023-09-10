Украинские войска пытались высадиться в Крыму

Российская авиация пресекла попытку украинского десанта высадиться в Крыму
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В западной части Черного моря самолеты Черноморского флота России уничтожили три военных катера, которые перевозили десант ВСУ и двигались к крымскому побережью. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Уничтожено три быстроходных военных катера с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении крымского побережья», — сообщили в Минобороны. Там добавили, что инцидент произошел неподалеку от острова Змеиный. Военные катеры были производства США, заключили в ведомстве.
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