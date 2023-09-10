Украинские войска пытались высадиться в Крыму

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Российская авиация пресекла попытку украинского десанта высадиться в Крыму Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В западной части Черного моря самолеты Черноморского флота России уничтожили три военных катера, которые перевозили десант ВСУ и двигались к крымскому побережью. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Уничтожено три быстроходных военных катера с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении крымского побережья», — сообщили в Минобороны. Там добавили, что инцидент произошел неподалеку от острова Змеиный. Военные катеры были производства США, заключили в ведомстве.

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В западной части Черного моря самолеты Черноморского флота России уничтожили три военных катера, которые перевозили десант ВСУ и двигались к крымскому побережью. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Уничтожено три быстроходных военных катера с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении крымского побережья», — сообщили в Минобороны. Там добавили, что инцидент произошел неподалеку от острова Змеиный. Военные катеры были производства США, заключили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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