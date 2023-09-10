Украинские войска пытались высадиться в Крыму

10 сентября 2023 в 08:30 Размер текста - 17 +

Российская авиация пресекла попытку украинского десанта высадиться в Крыму Фото: 45th Infantry Brigade / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В западной части Черного моря самолеты Черноморского флота России уничтожили три военных катера, которые перевозили десант ВСУ и двигались к крымскому побережью. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Уничтожено три быстроходных военных катера с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении крымского побережья», — сообщили в Минобороны. Там добавили, что инцидент произошел неподалеку от острова Змеиный. Военные катеры были производства США, заключили в ведомстве.

В западной части Черного моря самолеты Черноморского флота России уничтожили три военных катера, которые перевозили десант ВСУ и двигались к крымскому побережью. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Уничтожено три быстроходных военных катера с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении крымского побережья», — сообщили в Минобороны. Там добавили, что инцидент произошел неподалеку от острова Змеиный. Военные катеры были производства США, заключили в ведомстве.