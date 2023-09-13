13 сентября 2023

Маск из-за страха ядерной войны передаст Пентагону контроль над Starlink

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Пентагон получит частичный контроль над Starlink Фото:
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Американский миллиардер Илон Маск принял решение передать властям США частичный контроль над спутниковой системой Starlink. Бизнесмен в беседе с журналистом Уолтером Айзексоном объяснил это страхом начала ядерной войны.

«Почему я в этом конфликте? Я создал Starlink, чтобы люди могли расслабиться, посмотреть кино на Netflix, поиграть в видеоигры. Я не собирался создавать нечто, что может привести к ядерной войне», — передает мнение Маска издание The Washington Post.

Бизнесмен пояснил, что Пентагон сможет контролировать только ту часть системы Starlink, которая необходима Украине. Тем самым он решил снять с себя ответственность за границы и правила использования. «Он решил продать и передать полный контроль над некоторой частью оборудования Starlink, услуг Starlink американским военным с тем, чтобы больше самому не отвечать за границы и правила использования», — сообщил позицию Маска американский журналист.

Ранее американский миллиардер Илон Маск сообщил, что не подключал для ВСУ спутниковую систему Starlink в районе Крыма, так как изначально обговаривалось, что спутники не будут задействованы для атак по гражданской инфраструктуре. Пентагон в свою очередь решил изменить будущие соглашения в сфере закупок, добавив пункт, дающий возможность применять товары и услуги в военных целях из-за опасения повторения ситуации, со сорванной атакой ВСУ в Крыму.

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Американский миллиардер Илон Маск принял решение передать властям США частичный контроль над спутниковой системой Starlink. Бизнесмен в беседе с журналистом Уолтером Айзексоном объяснил это страхом начала ядерной войны. «Почему я в этом конфликте? Я создал Starlink, чтобы люди могли расслабиться, посмотреть кино на Netflix, поиграть в видеоигры. Я не собирался создавать нечто, что может привести к ядерной войне», — передает мнение Маска издание The Washington Post. Бизнесмен пояснил, что Пентагон сможет контролировать только ту часть системы Starlink, которая необходима Украине. Тем самым он решил снять с себя ответственность за границы и правила использования. «Он решил продать и передать полный контроль над некоторой частью оборудования Starlink, услуг Starlink американским военным с тем, чтобы больше самому не отвечать за границы и правила использования», — сообщил позицию Маска американский журналист. Ранее американский миллиардер Илон Маск сообщил, что не подключал для ВСУ спутниковую систему Starlink в районе Крыма, так как изначально обговаривалось, что спутники не будут задействованы для атак по гражданской инфраструктуре. Пентагон в свою очередь решил изменить будущие соглашения в сфере закупок, добавив пункт, дающий возможность применять товары и услуги в военных целях из-за опасения повторения ситуации, со сорванной атакой ВСУ в Крыму.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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