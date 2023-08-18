Telesur: Зеленского пугает отсутствие карт-бланша от США

19 августа 2023 в 04:46 Размер текста - 17 +

Зеленский опасается, что США ужесточат контроль над военными расходами Киева Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский боится, что США ужесточат контроль над военными расходами Киева, к чему призывают некоторые американские политики. Такое мнение выразил обозреватель Telesur Пабло Хофре Леаль. «Мнения, подобные тому, которого придерживается спикер палаты представителей конгресса США, республиканец Кевин Маккарти, публично заявивший, что Киев не должен получить карт-бланш, вселяют страх в Зеленского. […] Он боится того, что отвод войск с линии фронта может вызвать эффект домино и тем самым прекратить поставки оружия и денег», — написал Хофре в колонке для Telesur . По мнению журналиста, из-за страха перед прекращением поставок оружия Зеленский приказывает своим бойцам «приходить и молить о поддержке НАТО». При этом Запад десятилетиями превращал Украину в должника, а теперь она стала «агнцем, идущим на бойню». Президент США Джо Байдена запросил у Конгресса для помощи Украине около 24 миллиардов долларов. Речь идет о расходах на 2024 год. В текущем году он озвучивал планы о дополнительных 13 миллиардах военной помощи для Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский боится, что США ужесточат контроль над военными расходами Киева, к чему призывают некоторые американские политики. Такое мнение выразил обозреватель Telesur Пабло Хофре Леаль. «Мнения, подобные тому, которого придерживается спикер палаты представителей конгресса США, республиканец Кевин Маккарти, публично заявивший, что Киев не должен получить карт-бланш, вселяют страх в Зеленского. […] Он боится того, что отвод войск с линии фронта может вызвать эффект домино и тем самым прекратить поставки оружия и денег», — написал Хофре в колонке для Telesur. По мнению журналиста, из-за страха перед прекращением поставок оружия Зеленский приказывает своим бойцам «приходить и молить о поддержке НАТО». При этом Запад десятилетиями превращал Украину в должника, а теперь она стала «агнцем, идущим на бойню». Президент США Джо Байдена запросил у Конгресса для помощи Украине около 24 миллиардов долларов. Речь идет о расходах на 2024 год. В текущем году он озвучивал планы о дополнительных 13 миллиардах военной помощи для Киева.