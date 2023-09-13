13 сентября 2023

В Берлине ищут автора изображения «Зеленского-каннибала» на стене жилого дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Неизвестный изобразил президента Украины в виде каннибала Фото:

В Берлине (ФРГ) ищут неизвестного художника, изобразившего на одном из домов президента Украины Владимира Зеленского в виде каннибала. Об этом сообщил telegram-канал PoliTube_news.

«Полиция Берлина ищет автора мурала «Зеленский —каннибал», — рассказали PoliTube_news. На изображении Зеленский поедает оторванную руку военнослужащего ВСУ, держащую американский автомат.

Ранее читатели издания The New York Times удивились фотографии, которая сопровождала новость об отъезде президента Украины Зеленского с саммита G7. На фото был изображен гроб, который несут несколько военнослужащих. Читатели статьи удивились такому заходу и увидели в этом скрытый смысл.

Мурал «Зеленский каннибал» в Берлине
Мурал «Зеленский каннибал» в Берлине
Фото:

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В Берлине (ФРГ) ищут неизвестного художника, изобразившего на одном из домов президента Украины Владимира Зеленского в виде каннибала. Об этом сообщил telegram-канал PoliTube_news. «Полиция Берлина ищет автора мурала «Зеленский —каннибал», — рассказали PoliTube_news. На изображении Зеленский поедает оторванную руку военнослужащего ВСУ, держащую американский автомат. Ранее читатели издания The New York Times удивились фотографии, которая сопровождала новость об отъезде президента Украины Зеленского с саммита G7. На фото был изображен гроб, который несут несколько военнослужащих. Читатели статьи удивились такому заходу и увидели в этом скрытый смысл.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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