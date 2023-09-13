В Берлине (ФРГ) ищут неизвестного художника, изобразившего на одном из домов президента Украины Владимира Зеленского в виде каннибала. Об этом сообщил telegram-канал PoliTube_news.
«Полиция Берлина ищет автора мурала «Зеленский —каннибал», — рассказали PoliTube_news. На изображении Зеленский поедает оторванную руку военнослужащего ВСУ, держащую американский автомат.
Ранее читатели издания The New York Times удивились фотографии, которая сопровождала новость об отъезде президента Украины Зеленского с саммита G7. На фото был изображен гроб, который несут несколько военнослужащих. Читатели статьи удивились такому заходу и увидели в этом скрытый смысл.
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