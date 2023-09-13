В Берлине ищут автора изображения «Зеленского-каннибала» на стене жилого дома. Фото

14 сентября 2023 в 01:46 Размер текста - 17 +

Неизвестный изобразил президента Украины в виде каннибала Фото: Официальный сайт президента Украины В Берлине (ФРГ) ищут неизвестного художника, изобразившего на одном из домов президента Украины Владимира Зеленского в виде каннибала. Об этом сообщил telegram-канал PoliTube_news. «Полиция Берлина ищет автора мурала «Зеленский —каннибал», — рассказали PoliTube_news. На изображении Зеленский поедает оторванную руку военнослужащего ВСУ, держащую американский автомат. Ранее читатели издания The New York Times удивились фотографии, которая сопровождала новость об отъезде президента Украины Зеленского с саммита G7. На фото был изображен гроб, который несут несколько военнослужащих. Читатели статьи удивились такому заходу и увидели в этом скрытый смысл. Мурал «Зеленский каннибал» в Берлине Фото: telegram-канал «https://t.me/PoliTube_news»

В Берлине (ФРГ) ищут неизвестного художника, изобразившего на одном из домов президента Украины Владимира Зеленского в виде каннибала. Об этом сообщил telegram-канал PoliTube_news. «Полиция Берлина ищет автора мурала «Зеленский —каннибал», — рассказали PoliTube_news. На изображении Зеленский поедает оторванную руку военнослужащего ВСУ, держащую американский автомат. Ранее читатели издания The New York Times удивились фотографии, которая сопровождала новость об отъезде президента Украины Зеленского с саммита G7. На фото был изображен гроб, который несут несколько военнослужащих. Читатели статьи удивились такому заходу и увидели в этом скрытый смысл.