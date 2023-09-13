Итальянские компании хотят вернуться в Россию

Ассоциация бизнесменов Италии: почти все наши компании хотят вернуться в РФ

14 сентября 2023 в 04:46 Размер текста - 17 +

Итальянские компании потеряли порядка 35% российского экспорта Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Итальянские компании, покинувшие российский рынок после начала СВО, планирую вернуться в РФ как только позволит ситуация. Об этом заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини. «Для итальянских компаний, и не только, российский рынок очень важен. Почти все хотят вернуться. У нас были три компании, которые работали в отрасли нефтегаза. Это, в частности, Maire Tecnimont и Saipem, имевшие контракты на миллиарды евро. Я не думаю, что акционеры этих фирм не хотят возвращаться», — сообщил Торрембини «Известиям». С начала СВО итальянские компании потеряли порядка 35% российского экспорта. Те фирмы, что остались в России чувствуют себя хорошо. Некоторые предприниматели даже смогли увеличить товарооборот. Ранее сообщалось, что западные компании, которые из-за антироссийских санкций ушли из РФ, недосчитались более 70 млрд долларов США. Наибольшие потери понесли компании топливно-энергетического сектора. Так Shell, которая вышла с российского рынка и отказалась покупать российский газ у «Газпрома» за рубли, получила убыток на 3,9 миллиарда долларов, норвежская Equinor потеряла 1,08 миллиарда долларов, а итальянская Enel — 527 миллионов евро.

Итальянские компании, покинувшие российский рынок после начала СВО, планирую вернуться в РФ как только позволит ситуация. Об этом заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини. «Для итальянских компаний, и не только, российский рынок очень важен. Почти все хотят вернуться. У нас были три компании, которые работали в отрасли нефтегаза. Это, в частности, Maire Tecnimont и Saipem, имевшие контракты на миллиарды евро. Я не думаю, что акционеры этих фирм не хотят возвращаться», — сообщил Торрембини «Известиям». С начала СВО итальянские компании потеряли порядка 35% российского экспорта. Те фирмы, что остались в России чувствуют себя хорошо. Некоторые предприниматели даже смогли увеличить товарооборот. Ранее сообщалось, что западные компании, которые из-за антироссийских санкций ушли из РФ, недосчитались более 70 млрд долларов США. Наибольшие потери понесли компании топливно-энергетического сектора. Так Shell, которая вышла с российского рынка и отказалась покупать российский газ у «Газпрома» за рубли, получила убыток на 3,9 миллиарда долларов, норвежская Equinor потеряла 1,08 миллиарда долларов, а итальянская Enel — 527 миллионов евро.