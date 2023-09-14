На Крымском мосту перекрыто движение

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Крымский мост временно недоступен Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Крымском мосту приостановлено движение. Об этом сообщили в telegram-канале по оперативной обстановке на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в telegram-канале «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация». Причины перекрытия не сообщаются.

В последний раз движение на мосту перекрывалось 13 сентября. Дело в том, что армия Украины продолжает угрожать России подрывом Крымского моста.

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На Крымском мосту приостановлено движение. Об этом сообщили в telegram-канале по оперативной обстановке на мосту. «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в telegram-канале «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация». Причины перекрытия не сообщаются. В последний раз движение на мосту перекрывалось 13 сентября. Дело в том, что армия Украины продолжает угрожать России подрывом Крымского моста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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