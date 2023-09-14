На Крымском мосту перекрыто движение

Крымский мост временно недоступен Фото: Официальный сайт «Крымский мост»

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На Крымском мосту приостановлено движение. Об этом сообщили в telegram-канале по оперативной обстановке на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в telegram-канале «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация». Причины перекрытия не сообщаются.

В последний раз движение на мосту перекрывалось 13 сентября. Дело в том, что армия Украины продолжает угрожать России подрывом Крымского моста.