На Крымском мосту перекрыто движение

Крымский мост временно недоступен
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На Крымском мосту приостановлено движение. Об этом сообщили в telegram-канале по оперативной обстановке на мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в telegram-канале «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация». Причины перекрытия не сообщаются.
В последний раз движение на мосту перекрывалось 13 сентября. Дело в том, что армия Украины продолжает угрожать России подрывом Крымского моста.
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