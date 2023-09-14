Жители Евпатории сообщили о взрывах в Крыму

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Вооруженные силы РФ. stock, пво, панцирь, stock
По информации местных жителей, в Евпатории работает система ПВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жители Евпатории сообщили о взрывах. По предварительной информации, работает система ПВО.

«13 прилетов. Чуть окна не повылетали», — написал местный житель в чате «AMS EUPATORIA Евпатория» в Telegram. Остальные участники сообщества также сообщают о взрывах. Они отмечают, что работает система ПВО. Официальной информации по этому поводу нет. Ранее сообщалось о приостановке движения по Крымскому мосту.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России. Ответ ожидается.

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Жители Евпатории сообщили о взрывах. По предварительной информации, работает система ПВО. «13 прилетов. Чуть окна не повылетали», — написал местный житель в чате «AMS EUPATORIA Евпатория» в Telegram. Остальные участники сообщества также сообщают о взрывах. Они отмечают, что работает система ПВО. Официальной информации по этому поводу нет. Ранее сообщалось о приостановке движения по Крымскому мосту. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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