Жители Евпатории сообщили о взрывах в Крыму

14 сентября 2023 в 08:23 Размер текста - 17 +

По информации местных жителей, в Евпатории работает система ПВО Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Евпатории сообщили о взрывах. По предварительной информации, работает система ПВО. «13 прилетов. Чуть окна не повылетали», — написал местный житель в чате «AMS EUPATORIA Евпатория» в Telegram. Остальные участники сообщества также сообщают о взрывах. Они отмечают, что работает система ПВО. Официальной информации по этому поводу нет. Ранее сообщалось о приостановке движения по Крымскому мосту. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России. Ответ ожидается.

Жители Евпатории сообщили о взрывах. По предварительной информации, работает система ПВО. «13 прилетов. Чуть окна не повылетали», — написал местный житель в чате «AMS EUPATORIA Евпатория» в Telegram. Остальные участники сообщества также сообщают о взрывах. Они отмечают, что работает система ПВО. Официальной информации по этому поводу нет. Ранее сообщалось о приостановке движения по Крымскому мосту. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России. Ответ ожидается.