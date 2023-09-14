Жители Евпатории сообщили о взрывах в Крыму

По информации местных жителей, в Евпатории работает система ПВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Жители Евпатории сообщили о взрывах. По предварительной информации, работает система ПВО.
«13 прилетов. Чуть окна не повылетали», — написал местный житель в чате «AMS EUPATORIA Евпатория» в Telegram. Остальные участники сообщества также сообщают о взрывах. Они отмечают, что работает система ПВО. Официальной информации по этому поводу нет. Ранее сообщалось о приостановке движения по Крымскому мосту.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России. Ответ ожидается.
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