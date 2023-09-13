Семья из Донбасса бежит на Урал из-за обстрела ВСУ американскими боеприпасами

14 сентября 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

Семья из Донбасса осталась без дома из-за обстрела ВСУ Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU В Свердловскую область переезжает семья из Донбасса, дом которой буквально разнесло после обстрела ВСУ американскими боеприпасами. Депутаты свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер и Тарас Исаков занялись поиском жилья для семьи. Соответствующее поручение дала председатель заксобрания региона Людмила Бабушкина. «В доме жила обычная семья: мать и двое ребятишек. После прилета американских кассетных боеприпасов женщина потеряла конечность. Семья осталась без крыши над головой. Советник главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко сообщила о том, что семья готова к переезду. Например, на Урал. По моему поручению, депутаты ЗССО Вячеслав Вегнер и Тарас Исаков занялись поиском жилья для семьи из Донбасса и обратились за помощью к бизнесменам», — пишет Людмила Бабушкина в своем telegram-канале. Предоставить дом согласилась предприниматель из Белоярского Дилара Михайлова. «Накануне я встретилась с Диларой Магсумовной. Выразила ей слова благодарности, обсудили детали по ремонту дома для комфортного проживания семьи. Расходы пообещала взять на себя Белоярская фабрика асбокартонных изделий», — отметила Бабушкина. «Дом новый, добротный, теплый — в него уже проведено электричество, вставлены окна и двери, есть хорошая печь. Семье уже показали их будущий дом, и они с радостью приняли предложение о переезде. Дети пообещали, что будут помогать маме по хозяйству. После переезда они начнут ходить в школу», — отметила председатель заксобрания региона. Ранее URA.RU писало о том, что украинка Татьяна Полякова бежала с маленьким внуком на Урал в апреле прошлого года из Херсонской области. 67-летняя женщина является гражданкой России, но родилась на Украине и жила там последние 17 лет. В Свердловской области она подала заявление на получение жилищного сертификата и получила отказ. Вице-губернатор Олег Чемезов после материала URA.RU взял на контроль ситуацию с беженкой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловскую область переезжает семья из Донбасса, дом которой буквально разнесло после обстрела ВСУ американскими боеприпасами. Депутаты свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер и Тарас Исаков занялись поиском жилья для семьи. Соответствующее поручение дала председатель заксобрания региона Людмила Бабушкина. «В доме жила обычная семья: мать и двое ребятишек. После прилета американских кассетных боеприпасов женщина потеряла конечность. Семья осталась без крыши над головой. Советник главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко сообщила о том, что семья готова к переезду. Например, на Урал. По моему поручению, депутаты ЗССО Вячеслав Вегнер и Тарас Исаков занялись поиском жилья для семьи из Донбасса и обратились за помощью к бизнесменам», — пишет Людмила Бабушкина в своем telegram-канале. Предоставить дом согласилась предприниматель из Белоярского Дилара Михайлова. «Накануне я встретилась с Диларой Магсумовной. Выразила ей слова благодарности, обсудили детали по ремонту дома для комфортного проживания семьи. Расходы пообещала взять на себя Белоярская фабрика асбокартонных изделий», — отметила Бабушкина. «Дом новый, добротный, теплый — в него уже проведено электричество, вставлены окна и двери, есть хорошая печь. Семье уже показали их будущий дом, и они с радостью приняли предложение о переезде. Дети пообещали, что будут помогать маме по хозяйству. После переезда они начнут ходить в школу», — отметила председатель заксобрания региона. Ранее URA.RU писало о том, что украинка Татьяна Полякова бежала с маленьким внуком на Урал в апреле прошлого года из Херсонской области. 67-летняя женщина является гражданкой России, но родилась на Украине и жила там последние 17 лет. В Свердловской области она подала заявление на получение жилищного сертификата и получила отказ. Вице-губернатор Олег Чемезов после материала URA.RU взял на контроль ситуацию с беженкой.