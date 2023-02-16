Свердловские власти заинтересовались украинской беженкой без жилья

Вице-губернатор Олег Чемезов после материала URA.RU взял на контроль ситуацию с беженкой с Украины

Олег Чемезов проконтролирует, как решится вопрос Татьяны Поляковой Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов взял на контроль ситуацию с украинской беженкой Татьяной Поляковой. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). Публикация о проблеме пенсионерки, бежавшей из Херсонской области на Урал, ранее появилась на сайте агентства.

«У Татьяны Поляковой есть право повторной подачи заявления в региональный Фонд жилищного строительства. Фонд направит запрос в уполномоченный орган Херсонской области, чтобы подтвердить факт постоянного проживания в Херсонской области. Ситуация взята на контроль вице-губернатором Олегом Чемезовым», — сказали в ДИПе.

Там отметили, что жилищные сертификаты беженцам из Херсона начали выдавать в Свердловской области еще в декабре. За первый же месяц их получили 54 человека.

Татьяна Полякова бежала с маленьким внуком на Урал в апреле прошлого года из Херсонской области. 67-летняя женщина является гражданкой России, но родилась на Украине и жила там, по ее словам, последние 17 лет. В Свердловской области она подала заявление на получение жилищного сертификата и получила отказ. Ей объяснили, что предоставленные документы не доказывают факта ее проживания на Украине.