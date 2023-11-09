Украина пугает мобилизацией семнадцатилетнего парня из Мариуполя

Украинские СМИ и telegram-каналы активно распространяют слух о принудительной мобилизации несовершеннолетнего подростка из Мариуполя. Однако его официальный опекун Ирина Рудницкая опровергла данную информацию. URA.RU совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению фейков.
В сети активно распространяется информация украинских пропагандистов о том, что якобы принудительно вывезенному из Мариуполя 17-летнему парню вручили повестку и теперь его мобилизуют. «Согласно повестке, он должен прибыть в российский военкомат 19 декабря — через месяц после того, как ему исполнится 18 лет», — говорится в сообщении. Но официальный опекун молодого человека Ирина Рудницкая в разговоре с Русской службой BBC News (СМИ признано иноагентом в РФ) заявила, что речь идет не о призыве на военную службу, а о сверке данных. «Он студент, и у него отсрочка. И, если что, срочники не участвуют в СВО», — сказала Рудницкая.
Повестка в военкомат при достижении 18 лет обязывает гражданина явиться в районное отделение комиссариата для прохождения военно-врачебной комиссии, вследствие которой будет принято решение о пригодности юноши к армейской службе и постановке на воинский учет. Так как молодой человек является студентом, он имеет законные основания для отсрочки от прохождения срочной службы на момент своего обучения.
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