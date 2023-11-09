Украина пугает мобилизацией семнадцатилетнего парня из Мариуполя

Опекун семнадцатилетнего парня из Мариуполя опровергла слухи о его призыве

09 ноября 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

Подросток имеет законные основания для отсрочки от прохождения срочной службы на момент своего обучения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Украинские СМИ и telegram-каналы активно распространяют слух о принудительной мобилизации несовершеннолетнего подростка из Мариуполя. Однако его официальный опекун Ирина Рудницкая опровергла данную информацию. URA.RU совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению фейков. В сети активно распространяется информация украинских пропагандистов о том, что якобы принудительно вывезенному из Мариуполя 17-летнему парню вручили повестку и теперь его мобилизуют. «Согласно повестке, он должен прибыть в российский военкомат 19 декабря — через месяц после того, как ему исполнится 18 лет», — говорится в сообщении. Но официальный опекун молодого человека Ирина Рудницкая в разговоре с Русской службой BBC News (СМИ признано иноагентом в РФ) заявила, что речь идет не о призыве на военную службу, а о сверке данных. «Он студент, и у него отсрочка. И, если что, срочники не участвуют в СВО», — сказала Рудницкая. Повестка в военкомат при достижении 18 лет обязывает гражданина явиться в районное отделение комиссариата для прохождения военно-врачебной комиссии, вследствие которой будет принято решение о пригодности юноши к армейской службе и постановке на воинский учет. Так как молодой человек является студентом, он имеет законные основания для отсрочки от прохождения срочной службы на момент своего обучения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские СМИ и telegram-каналы активно распространяют слух о принудительной мобилизации несовершеннолетнего подростка из Мариуполя. Однако его официальный опекун Ирина Рудницкая опровергла данную информацию. URA.RU совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению фейков. В сети активно распространяется информация украинских пропагандистов о том, что якобы принудительно вывезенному из Мариуполя 17-летнему парню вручили повестку и теперь его мобилизуют. «Согласно повестке, он должен прибыть в российский военкомат 19 декабря — через месяц после того, как ему исполнится 18 лет», — говорится в сообщении. Но официальный опекун молодого человека Ирина Рудницкая в разговоре с Русской службой BBC News (СМИ признано иноагентом в РФ) заявила, что речь идет не о призыве на военную службу, а о сверке данных. «Он студент, и у него отсрочка. И, если что, срочники не участвуют в СВО», — сказала Рудницкая. Повестка в военкомат при достижении 18 лет обязывает гражданина явиться в районное отделение комиссариата для прохождения военно-врачебной комиссии, вследствие которой будет принято решение о пригодности юноши к армейской службе и постановке на воинский учет. Так как молодой человек является студентом, он имеет законные основания для отсрочки от прохождения срочной службы на момент своего обучения.