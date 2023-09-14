РИАН: откуда ВСУ возьмут пополнение для контрнаступления

РИАН: ВСУ планируют призывать женщин для контрнаступления

14 сентября 2023 в 13:36 Размер текста - 17 +

Армия Украины столкнулась с большими потерями за время контрнаступления Фото: U.S. Army / Spc. Preston Hammon новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия Украины за время контрнаступления потеряла большое количество бойцов, так и не достигнув существенных результатов. Для продолжения операции Киеву нужно пополнить свои резервы. Для этого Украина изменила закон о призыве, стала рассматривать возможность экстрадиции мужчин и набор женщин, передает РИА Новости. «Для продолжения боевых действий Киеву необходимо пополнение. <…> Киевские власти решились на изменение правил работы призывных комиссий, изменение критерий пригодности к службе, на экстрадицию мужчин и призыв женщин», — передает РИА Новости. На Украине после начала спецоперации ввели военное положение, с тех пор оно постоянно продлевается. Это вызвало большой отток населения из страны: на данный момент в других странах живут более 6,2 миллиона беженцев. Однако это не устраивает Украину, ее правоохранительные органы могут потребовать возращения мужчин, но для этого нужно завести уголовное дело. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, расширяющий список заболеваний, с которыми гражданин может быть признан пригодным к службе. В него попали туберкулез, ВИЧ и психические отклонения. Также армия Украины облегчила условия для приема на воинскую службу: если человек не может держать автомат, то он сгодится для работы в штабе. В 2021 году на Украине обсуждался закон о приеме женщин в армию. В этом году его планируют реализовать. «С 1 октября все работницы медицинской сферы должны встать на воинский учет. Это касается и тех, кто обучается в вузах по соответствующим специальностям. Остальные — добровольно», — говорится в материале РИА Новости. Для набора женщин ВСУ уже развернули рекламную кампанию. Все эти шаги направлены на пополнение боевых подразделений. Президент России Владимир Путин отмечал, что Украина с 4 июня потеряла более 71 тысячи военных. При этом ВСУ не смогли достичь существенных успехов на поле боя, что разочаровывает Запад. К тому же боеспособность Украины падает с каждым днем, отмечал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон, передает RT. Он же сообщал, что украинское наступление закончится в октябре. По его словам, это связано с погодными условиями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Армия Украины за время контрнаступления потеряла большое количество бойцов, так и не достигнув существенных результатов. Для продолжения операции Киеву нужно пополнить свои резервы. Для этого Украина изменила закон о призыве, стала рассматривать возможность экстрадиции мужчин и набор женщин, передает РИА Новости. «Для продолжения боевых действий Киеву необходимо пополнение. <…> Киевские власти решились на изменение правил работы призывных комиссий, изменение критерий пригодности к службе, на экстрадицию мужчин и призыв женщин», — передает РИА Новости. На Украине после начала спецоперации ввели военное положение, с тех пор оно постоянно продлевается. Это вызвало большой отток населения из страны: на данный момент в других странах живут более 6,2 миллиона беженцев. Однако это не устраивает Украину, ее правоохранительные органы могут потребовать возращения мужчин, но для этого нужно завести уголовное дело. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, расширяющий список заболеваний, с которыми гражданин может быть признан пригодным к службе. В него попали туберкулез, ВИЧ и психические отклонения. Также армия Украины облегчила условия для приема на воинскую службу: если человек не может держать автомат, то он сгодится для работы в штабе. В 2021 году на Украине обсуждался закон о приеме женщин в армию. В этом году его планируют реализовать. «С 1 октября все работницы медицинской сферы должны встать на воинский учет. Это касается и тех, кто обучается в вузах по соответствующим специальностям. Остальные — добровольно», — говорится в материале РИА Новости. Для набора женщин ВСУ уже развернули рекламную кампанию. Все эти шаги направлены на пополнение боевых подразделений. Президент России Владимир Путин отмечал, что Украина с 4 июня потеряла более 71 тысячи военных. При этом ВСУ не смогли достичь существенных успехов на поле боя, что разочаровывает Запад. К тому же боеспособность Украины падает с каждым днем, отмечал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон, передает RT. Он же сообщал, что украинское наступление закончится в октябре. По его словам, это связано с погодными условиями.