В Эстонии хотят конфисковать машины с номерами РФ, находящиеся внутри страны

Власти Эстонии рассматривают возможность конфискации автомобилей с российскими номерами, которые уже находятся в стране. Об этом рассказал министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс.
«Следующим шагом, я думаю, должно стать то, что машины с российскими номерами, которые здесь находятся, больше бы не смогли выехать за пределы Эстонии, и должны быть впоследствии конфискованы», — передает слова Ляэнеметса портал ERR. Он добавил, что точное количество автомобилей с российскими номерами, находящихся в Эстонии, пока неизвестно. Вопрос о дальнейшей судьбе этих транспортных средств будет обсуждаться на правительственном уровне, заключил глава МВД Эстонии.
Ранее Эстония запретила въезд в страну для автомобилей с российскими номерами в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии. Запрет вступил в силу 13 сентября с 10:00 и распространяется на въезд с внешней границы страны. Этот шаг был сделан в рамках антироссийских санкций.
Власти Эстонии рассматривают возможность конфискации автомобилей с российскими номерами, которые уже находятся в стране. Об этом рассказал министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс. «Следующим шагом, я думаю, должно стать то, что машины с российскими номерами, которые здесь находятся, больше бы не смогли выехать за пределы Эстонии, и должны быть впоследствии конфискованы», — передает слова Ляэнеметса портал ERR. Он добавил, что точное количество автомобилей с российскими номерами, находящихся в Эстонии, пока неизвестно. Вопрос о дальнейшей судьбе этих транспортных средств будет обсуждаться на правительственном уровне, заключил глава МВД Эстонии. Ранее Эстония запретила въезд в страну для автомобилей с российскими номерами в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии. Запрет вступил в силу 13 сентября с 10:00 и распространяется на въезд с внешней границы страны. Этот шаг был сделан в рамках антироссийских санкций.