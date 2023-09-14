В Эстонии хотят конфисковать машины с номерами РФ, находящиеся внутри страны

14 сентября 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Машины с номерами РФ на территории Эстонии должны быть конфискованы, заявил Лаури Ляэнеметс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Эстонии рассматривают возможность конфискации автомобилей с российскими номерами, которые уже находятся в стране. Об этом рассказал министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс. «Следующим шагом, я думаю, должно стать то, что машины с российскими номерами, которые здесь находятся, больше бы не смогли выехать за пределы Эстонии, и должны быть впоследствии конфискованы», — передает слова Ляэнеметса портал ERR. Он добавил, что точное количество автомобилей с российскими номерами, находящихся в Эстонии, пока неизвестно. Вопрос о дальнейшей судьбе этих транспортных средств будет обсуждаться на правительственном уровне, заключил глава МВД Эстонии. Ранее Эстония запретила въезд в страну для автомобилей с российскими номерами в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии. Запрет вступил в силу 13 сентября с 10:00 и распространяется на въезд с внешней границы страны. Этот шаг был сделан в рамках антироссийских санкций.

Власти Эстонии рассматривают возможность конфискации автомобилей с российскими номерами, которые уже находятся в стране. Об этом рассказал министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс. «Следующим шагом, я думаю, должно стать то, что машины с российскими номерами, которые здесь находятся, больше бы не смогли выехать за пределы Эстонии, и должны быть впоследствии конфискованы», — передает слова Ляэнеметса портал ERR. Он добавил, что точное количество автомобилей с российскими номерами, находящихся в Эстонии, пока неизвестно. Вопрос о дальнейшей судьбе этих транспортных средств будет обсуждаться на правительственном уровне, заключил глава МВД Эстонии. Ранее Эстония запретила въезд в страну для автомобилей с российскими номерами в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии. Запрет вступил в силу 13 сентября с 10:00 и распространяется на въезд с внешней границы страны. Этот шаг был сделан в рамках антироссийских санкций.