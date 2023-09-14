В Эстонии хотят конфисковать машины с номерами РФ, находящиеся внутри страны

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Машины с номерами РФ на территории Эстонии должны быть конфискованы, заявил Лаури Ляэнеметс Фото:

Власти Эстонии рассматривают возможность конфискации автомобилей с российскими номерами, которые уже находятся в стране. Об этом рассказал министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс.

«Следующим шагом, я думаю, должно стать то, что машины с российскими номерами, которые здесь находятся, больше бы не смогли выехать за пределы Эстонии, и должны быть впоследствии конфискованы», — передает слова Ляэнеметса портал ERR. Он добавил, что точное количество автомобилей с российскими номерами, находящихся в Эстонии, пока неизвестно. Вопрос о дальнейшей судьбе этих транспортных средств будет обсуждаться на правительственном уровне, заключил глава МВД Эстонии.

Ранее Эстония запретила въезд в страну для автомобилей с российскими номерами в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии. Запрет вступил в силу 13 сентября с 10:00 и распространяется на въезд с внешней границы страны. Этот шаг был сделан в рамках антироссийских санкций.

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Власти Эстонии рассматривают возможность конфискации автомобилей с российскими номерами, которые уже находятся в стране. Об этом рассказал министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс. «Следующим шагом, я думаю, должно стать то, что машины с российскими номерами, которые здесь находятся, больше бы не смогли выехать за пределы Эстонии, и должны быть впоследствии конфискованы», — передает слова Ляэнеметса портал ERR. Он добавил, что точное количество автомобилей с российскими номерами, находящихся в Эстонии, пока неизвестно. Вопрос о дальнейшей судьбе этих транспортных средств будет обсуждаться на правительственном уровне, заключил глава МВД Эстонии. Ранее Эстония запретила въезд в страну для автомобилей с российскими номерами в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии. Запрет вступил в силу 13 сентября с 10:00 и распространяется на въезд с внешней границы страны. Этот шаг был сделан в рамках антироссийских санкций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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