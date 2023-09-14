Южная Корея пригрозила РФ из-за встречи Путина и Ким Чен Ына

Южная Корея выразила обеспокоенность встречей между президентом России Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и заявила, что нарушения резолюций ООН со стороны этих двух стран будут иметь последствия. Об этом пишет агентство Reuters.
«После встречи Путина и Ким Чен Ына правительство заявило, что за любые действия, которые угрожают нашей безопасности со стороны Северной Кореи и России и нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, придется заплатить определенную цену», — передает сообщение Совета национальной безопасности Южной Кореи (СНБ) агентство. Там добавили, что Южная Корея призвала Пхеньян и Москву не торговать оружием.
Ким Чен Ын встретился с Владимиром Путиным на Дальнем Востоке. На встрече также присутствовали министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, министр транспорта Виталий Савельев и другие официальные лица. Саммит на космодроме «Восточный» продолжался более пяти часов. По итогам встречи лидер Северной Кореи пригласил президента России посетить КНДР. В ответ на предложение Ким Чен Ына Владимир Путин ответил согласием, передает Life.
Южная Корея выразила обеспокоенность встречей между президентом России Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и заявила, что нарушения резолюций ООН со стороны этих двух стран будут иметь последствия. Об этом пишет агентство Reuters. «После встречи Путина и Ким Чен Ына правительство заявило, что за любые действия, которые угрожают нашей безопасности со стороны Северной Кореи и России и нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, придется заплатить определенную цену», — передает сообщение Совета национальной безопасности Южной Кореи (СНБ) агентство. Там добавили, что Южная Корея призвала Пхеньян и Москву не торговать оружием. Ким Чен Ын встретился с Владимиром Путиным на Дальнем Востоке. На встрече также присутствовали министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, министр транспорта Виталий Савельев и другие официальные лица. Саммит на космодроме «Восточный» продолжался более пяти часов. По итогам встречи лидер Северной Кореи пригласил президента России посетить КНДР. В ответ на предложение Ким Чен Ына Владимир Путин ответил согласием, передает Life.