В Кремле ответили на вопрос о возможной блокировке WhatsApp
В Кремле пока не готовы давать прогнозы по возможной блокировке WhatsApp после появления там функции создания новостных каналов. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, неизвестны детали этой новости.
«Не знаю деталей этой новости. Лучше обратиться к народным избранникам», — посоветовал представитель Кремля.
В российском парламенте не исключили блокировки мессенджера WhatsApp в случае расширения его функционала. Это допустил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
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