В Кремле ответили на вопрос о возможной блокировке WhatsApp

В Кремле не торопятся с решением о блокировке WhatsApp
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Президент России Владимир Путин на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Санкт-Петербург, песков дмитрий
В Кремле ответили на вопрос о возможной блокировке WhatsApp Фото:

В Кремле пока не готовы давать прогнозы по возможной блокировке WhatsApp после появления там функции создания новостных каналов. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, неизвестны детали этой новости.

«Не знаю деталей этой новости. Лучше обратиться к народным избранникам», — посоветовал представитель Кремля.

В российском парламенте не исключили блокировки мессенджера WhatsApp в случае расширения его функционала. Это допустил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

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В Кремле пока не готовы давать прогнозы по возможной блокировке WhatsApp после появления там функции создания новостных каналов. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, неизвестны детали этой новости. «Не знаю деталей этой новости. Лучше обратиться к народным избранникам», — посоветовал представитель Кремля. В российском парламенте не исключили блокировки мессенджера WhatsApp в случае расширения его функционала. Это допустил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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