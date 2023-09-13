В Кургане на Чеховском мосту приступили к укладке асфальта. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале.
«На Чеховском путепроводе подрядчик зашел с укладкой нижнего слоя асфальта. Завтра на пролетных строениях начнут укладывать верхний. Тротуарная часть готова», — написала Ситникова.
После окончания асфальтирования пролетов будет уложен асфальт на подходах. Также будут установлены знаки, нанесена разметка, завершено обустройство ограждения. По словам мэра, работы по ремонту моста уже на финишной прямой.
Ранее URA.RU писало, что Чеховский мост планируют открыть в конце сентября. Об этом заявляла мэр Кургана Елена Ситникова.
В Кургане на Чеховском мосту начали укладывать асфальт
Фото: tg-канала Елены Ситниковой
Работы на тротуарной части моста уже завершены
Фото: tg-канала Елены Ситниковой
Открыть мост для движения транспорта планируют в конце сентября
В Кургане на Чеховском мосту приступили к укладке асфальта. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале. «На Чеховском путепроводе подрядчик зашел с укладкой нижнего слоя асфальта. Завтра на пролетных строениях начнут укладывать верхний. Тротуарная часть готова», — написала Ситникова. После окончания асфальтирования пролетов будет уложен асфальт на подходах. Также будут установлены знаки, нанесена разметка, завершено обустройство ограждения. По словам мэра, работы по ремонту моста уже на финишной прямой. Ранее URA.RU писало, что Чеховский мост планируют открыть в конце сентября. Об этом заявляла мэр Кургана Елена Ситникова.