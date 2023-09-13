13 сентября 2023

В Кургане на Чеховском мосту начали укладывать асфальт. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Чеховский мост. Курган, галкинский мост, чеховский мост, галкинский переезд
На Чеховском мосту начали укладывать асфальт Фото:

В Кургане на Чеховском мосту приступили к укладке асфальта. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале.

«На Чеховском путепроводе подрядчик зашел с укладкой нижнего слоя асфальта. Завтра на пролетных строениях начнут укладывать верхний. Тротуарная часть готова», — написала Ситникова.

После окончания асфальтирования пролетов будет уложен асфальт на подходах. Также будут установлены знаки, нанесена разметка, завершено обустройство ограждения. По словам мэра, работы по ремонту моста уже на финишной прямой.

Ранее URA.RU писало, что Чеховский мост планируют открыть в конце сентября. Об этом заявляла мэр Кургана Елена Ситникова.

В Кургане на Чеховском мосту начали укладывать асфальт
В Кургане на Чеховском мосту начали укладывать асфальт
Фото:
Работы на тротуарной части моста уже завершены
Работы на тротуарной части моста уже завершены
Фото:
Открыть мост для движения транспорта планируют в конце сентября
Открыть мост для движения транспорта планируют в конце сентября
Фото:

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В Кургане на Чеховском мосту приступили к укладке асфальта. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале. «На Чеховском путепроводе подрядчик зашел с укладкой нижнего слоя асфальта. Завтра на пролетных строениях начнут укладывать верхний. Тротуарная часть готова», — написала Ситникова. После окончания асфальтирования пролетов будет уложен асфальт на подходах. Также будут установлены знаки, нанесена разметка, завершено обустройство ограждения. По словам мэра, работы по ремонту моста уже на финишной прямой. Ранее URA.RU писало, что Чеховский мост планируют открыть в конце сентября. Об этом заявляла мэр Кургана Елена Ситникова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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