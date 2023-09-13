В тюменских поликлиниках до сих пор не появилась вакцина от паротита

14 сентября 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

По слова врачей, вакцины нет уже несколько месяцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU В детских поликлиниках Тюмени до сих пор не появилась вакцина от эпидемического паротита, который в народе называют «свинкой». Об этом корреспонденту URA.RU заявили сразу в нескольких медучреждениях города. О дефиците вакцины уже сообщалась ранее, и тогда Росздравнадзор по Тюменской области обозначил сроки поставки препарата. «В нашей 4 поликлинике вакцины нет уже давно. Взамен ничего не прилагаем», — рассказала участковый педиатр поликлиники №4 города Тюмени. В тюменских поликлиниках №17, 13, и 8 также подтвердили дефицит вакцины от паротита. Там сообщили, что желающие могут записаться в лист ожидания или самостоятельно по телефону узнавать о наличии препарата. В тюменской сети частных клиник «Доктор Арбитайло» отсутствие вакцины от паротита подтвердили также. В учреждении рассказали, что о новых сроках поставки препарата им неизвестно. Агентство направило запрос в управление Росздравнадзора по региону. Ответ на него ожидается. Ранее агентство рассказывало о том, что тюменские поликлиники заявили о дефиците вакцины от «свинки». Тогда в ответ на запрос журналистов Росздравнадзор сообщил, что поставки вакцины ожидаются к началу осени.

В детских поликлиниках Тюмени до сих пор не появилась вакцина от эпидемического паротита, который в народе называют «свинкой». Об этом корреспонденту URA.RU заявили сразу в нескольких медучреждениях города. О дефиците вакцины уже сообщалась ранее, и тогда Росздравнадзор по Тюменской области обозначил сроки поставки препарата. «В нашей 4 поликлинике вакцины нет уже давно. Взамен ничего не прилагаем», — рассказала участковый педиатр поликлиники №4 города Тюмени. В тюменских поликлиниках №17, 13, и 8 также подтвердили дефицит вакцины от паротита. Там сообщили, что желающие могут записаться в лист ожидания или самостоятельно по телефону узнавать о наличии препарата. В тюменской сети частных клиник «Доктор Арбитайло» отсутствие вакцины от паротита подтвердили также. В учреждении рассказали, что о новых сроках поставки препарата им неизвестно. Агентство направило запрос в управление Росздравнадзора по региону. Ответ на него ожидается. Ранее агентство рассказывало о том, что тюменские поликлиники заявили о дефиците вакцины от «свинки». Тогда в ответ на запрос журналистов Росздравнадзор сообщил, что поставки вакцины ожидаются к началу осени.