В тюменских поликлиниках до сих пор не появилась вакцина от паротита

В детских поликлиниках Тюмени до сих пор не появилась вакцина от эпидемического паротита, который в народе называют «свинкой». Об этом корреспонденту URA.RU заявили сразу в нескольких медучреждениях города. О дефиците вакцины уже сообщалась ранее, и тогда Росздравнадзор по Тюменской области обозначил сроки поставки препарата.
«В нашей 4 поликлинике вакцины нет уже давно. Взамен ничего не прилагаем», — рассказала участковый педиатр поликлиники №4 города Тюмени.
В тюменских поликлиниках №17, 13, и 8 также подтвердили дефицит вакцины от паротита. Там сообщили, что желающие могут записаться в лист ожидания или самостоятельно по телефону узнавать о наличии препарата.
В тюменской сети частных клиник «Доктор Арбитайло» отсутствие вакцины от паротита подтвердили также. В учреждении рассказали, что о новых сроках поставки препарата им неизвестно.
Агентство направило запрос в управление Росздравнадзора по региону. Ответ на него ожидается.
Ранее агентство рассказывало о том, что тюменские поликлиники заявили о дефиците вакцины от «свинки». Тогда в ответ на запрос журналистов Росздравнадзор сообщил, что поставки вакцины ожидаются к началу осени.
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