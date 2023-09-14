Суд обязал московский отель выплатить пермской спортсменке полмиллиона рублей

14 сентября 2023 в 16:33 Размер текста - 17 +

О танцах на время лечения ноги пермячке пришлось забыть Фото: Сергей Русанов © URA.RU Суд взыскал с московского отеля почти полмиллиона рублей в пользу спортсменки из Перми. Женщина в этом отеле из-за плохого освещения оступилась и, упав, вывихнула ногу. На долгое время она лишилась возможности заниматься спортивными танцами, рассказали в суде. «Учитывая степень физических и нравственных страданий, полученных истцом, отсутствие возможности участвовать в соревнованиях по спортивным танцам, неоднократным призером которых она являлась, длительное лечение и восстановление, суд определил размер денежной компенсации морального вреда в размере 250 000 рублей», — сообщает Пермский краевой суд в соцсетях. Кроме этого, с владельца отеля взыскали убытки, понесенные в связи с полученной травмой, утраченный заработок и штраф за отказ добровольно возместить ущерб. Общая сумма составила 449 303 руб. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк взыскал с владельцев одного из городских бассейнов 100 тысяч рублей за скользкий пол, из-за которого он сломал руку. В Чусовом компенсацию в 160 тысяч рублей пришлось выплачивать детскому лагерю, где ребенок сломал ногу.

Суд взыскал с московского отеля почти полмиллиона рублей в пользу спортсменки из Перми. Женщина в этом отеле из-за плохого освещения оступилась и, упав, вывихнула ногу. На долгое время она лишилась возможности заниматься спортивными танцами, рассказали в суде. «Учитывая степень физических и нравственных страданий, полученных истцом, отсутствие возможности участвовать в соревнованиях по спортивным танцам, неоднократным призером которых она являлась, длительное лечение и восстановление, суд определил размер денежной компенсации морального вреда в размере 250 000 рублей», — сообщает Пермский краевой суд в соцсетях. Кроме этого, с владельца отеля взыскали убытки, понесенные в связи с полученной травмой, утраченный заработок и штраф за отказ добровольно возместить ущерб. Общая сумма составила 449 303 руб. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк взыскал с владельцев одного из городских бассейнов 100 тысяч рублей за скользкий пол, из-за которого он сломал руку. В Чусовом компенсацию в 160 тысяч рублей пришлось выплачивать детскому лагерю, где ребенок сломал ногу.