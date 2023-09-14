Суд обязал московский отель выплатить пермской спортсменке полмиллиона рублей

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Бал выпускников "Будущее здесь". Пермь, сломанная нога, выпускники 2022, будущее здесь, выпускной бал 2022, нога в гипсе
О танцах на время лечения ноги пермячке пришлось забыть Фото:

Суд взыскал с московского отеля почти полмиллиона рублей в пользу спортсменки из Перми. Женщина в этом отеле из-за плохого освещения оступилась и, упав, вывихнула ногу. На долгое время она лишилась возможности заниматься спортивными танцами, рассказали в суде.

«Учитывая степень физических и нравственных страданий, полученных истцом, отсутствие возможности участвовать в соревнованиях по спортивным танцам, неоднократным призером которых она являлась, длительное лечение и восстановление, суд определил размер денежной компенсации морального вреда в размере 250 000 рублей», — сообщает Пермский краевой суд в соцсетях. Кроме этого, с владельца отеля взыскали убытки, понесенные в связи с полученной травмой, утраченный заработок и штраф за отказ добровольно возместить ущерб. Общая сумма составила 449 303 руб.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк взыскал с владельцев одного из городских бассейнов 100 тысяч рублей за скользкий пол, из-за которого он сломал руку. В Чусовом компенсацию в 160 тысяч рублей пришлось выплачивать детскому лагерю, где ребенок сломал ногу.

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Суд взыскал с московского отеля почти полмиллиона рублей в пользу спортсменки из Перми. Женщина в этом отеле из-за плохого освещения оступилась и, упав, вывихнула ногу. На долгое время она лишилась возможности заниматься спортивными танцами, рассказали в суде. «Учитывая степень физических и нравственных страданий, полученных истцом, отсутствие возможности участвовать в соревнованиях по спортивным танцам, неоднократным призером которых она являлась, длительное лечение и восстановление, суд определил размер денежной компенсации морального вреда в размере 250 000 рублей», — сообщает Пермский краевой суд в соцсетях. Кроме этого, с владельца отеля взыскали убытки, понесенные в связи с полученной травмой, утраченный заработок и штраф за отказ добровольно возместить ущерб. Общая сумма составила 449 303 руб. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк взыскал с владельцев одного из городских бассейнов 100 тысяч рублей за скользкий пол, из-за которого он сломал руку. В Чусовом компенсацию в 160 тысяч рублей пришлось выплачивать детскому лагерю, где ребенок сломал ногу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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