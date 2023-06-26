В Пермском крае с детского лагеря взыскали более 160 тысяч рублей за сломанную ногу ребенка

С гипсом ребенку пришлось пролежать много дней (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Чусовом Пермского края ребенок в детском лагере сломал ногу. По решению суда администрация учреждения теперь должна выплатить более 160 тысяч рублей. Как рассказали в суде Чусового, из-за травмы ребенок перенес операцию и долго восстанавливался.

«Ребенок, находясь на территории детского лагеря, в ходе активной игры получил травму, перенес операцию, был наложен гипс, длительное время находился на лечении и реабилитации, в связи с чем испытывал страдания, боль. В добровольном порядке ответчик возместить причиненный ущерб отказался», — говорится на сайте суда.

В пользу истца — законного представителя пострадавшего — судом взыскана компенсация морального вреда (100 тысяч рублей), убытки в виде неполученного дохода по больничному листу (16846 рублей), штраф (30 тысяч рублей) и судебные расходы (18 тысяч рублей). Ранее URA.RU рассказывало, что суд закрыл пермский лагерь «Восток», который признали опасным для детей.