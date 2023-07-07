Пермяк отсудил у бассейна 100 тысяч рублей за мокрый пол

07 июля 2023 в 20:49 Размер текста - 17 +

Суд также посчитал, что в бассейне не приняли мер для обеспечения безопасности посетителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Перми взыскал с владельцев одного из городских бассейнов 100 тысяч рублей за скользкий пол, из-за которого он сломал руку. Об этом сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда. «Взыскать с ООО „БМ“ в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей», — говорится на сайте. Также компания должна выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Как рассказал пермяк, он отдыхал со своими внуками в бассейне. Когда истец пошел в сауну, он поскользнулся и упал, сломав руку. При этом никаких указателей, о том, что пол скользкий, не было. Ответчик просил в иске отказать, так как, по его словам, никаких доказательств данного факта нет. Разобравшись, суд пришел к выводу, что предъявленных доказательств достаточно. Также руководство бассейна признано виновным в ряде нарушений, из-за которых люди могут травмироваться.

Житель Перми взыскал с владельцев одного из городских бассейнов 100 тысяч рублей за скользкий пол, из-за которого он сломал руку. Об этом сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда. «Взыскать с ООО „БМ“ в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей», — говорится на сайте. Также компания должна выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Как рассказал пермяк, он отдыхал со своими внуками в бассейне. Когда истец пошел в сауну, он поскользнулся и упал, сломав руку. При этом никаких указателей, о том, что пол скользкий, не было. Ответчик просил в иске отказать, так как, по его словам, никаких доказательств данного факта нет. Разобравшись, суд пришел к выводу, что предъявленных доказательств достаточно. Также руководство бассейна признано виновным в ряде нарушений, из-за которых люди могут травмироваться.