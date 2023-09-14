Боец ЧВК «Вагнер», спасавший раненых на СВО, поблагодарил пермяков за помощь

15 сентября 2023 в 08:49 Размер текста - 17 +

Боец компании «Вагнер» отметил неоценимый вклад пермяков на передовой Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боец частной военной компании «Вагнер» обратился к пермякам, которые оказывают помощь военнослужащим на передовой. Участник спецоперации рассказал, что занимался эвакуацией раненых и погибших бойцов с помощью пикапа, и поблагодарил неравнодушных жителей Пермского края, которые помогают поддерживать технику в рабочем состоянии. Слова военнослужащего приводятся в сообществе «Вежливые люди» в соцсети «ВКонтакте». «Я сотрудник ЧВК „Вагнер“. Мне приходилось работать на передовой. На пикапе я возил боеприпасы, вывозил раненых и, к сожалению, погибших сотрудников. Малогабаритные автомобили очень необходимы, так как их трудно засечь, но, вместе с тем, есть острая необходимость в расходных материалах. В основном, это колеса, так как дороги усыпаны осколками от боеприпасов, а также детали подвески, так как кругом ямы. Есть необходимость и в средствах наблюдения, средствах маскировки, и, конечно, медикаментах. Нашей роте ребята помогли: привезли колеса на мой пикап, генератор, медикаменты. Это очень весомый вклад в общее дело. Еще раз хочу выразить свою благодарность группам „Вежливые люди“ и „Неравнодушные пермяки“», — обратился к пермякам боец ЧВК «Вагнер». Участники сообщества «Вежливые люди» регулярно оказывают помощь тем, кто принимает участие в спецоперации. Ранее волонтеры отправили бойцу ЧВК «Редут» бронежилет и разгрузку. Груз военнослужащим отправляют и другие волонтерские и общественные организации Пермского края. Так, слова благодарности пермяки высказали фонду «Добровольцы Донбасса», сообществам «Пера-богатырь» и «Молот-наш пермский танковый батальон» за то, что они снабдили их внедорожником, а также различными вещами и спецсредствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Боец частной военной компании «Вагнер» обратился к пермякам, которые оказывают помощь военнослужащим на передовой. Участник спецоперации рассказал, что занимался эвакуацией раненых и погибших бойцов с помощью пикапа, и поблагодарил неравнодушных жителей Пермского края, которые помогают поддерживать технику в рабочем состоянии. Слова военнослужащего приводятся в сообществе «Вежливые люди» в соцсети «ВКонтакте». «Я сотрудник ЧВК „Вагнер“. Мне приходилось работать на передовой. На пикапе я возил боеприпасы, вывозил раненых и, к сожалению, погибших сотрудников. Малогабаритные автомобили очень необходимы, так как их трудно засечь, но, вместе с тем, есть острая необходимость в расходных материалах. В основном, это колеса, так как дороги усыпаны осколками от боеприпасов, а также детали подвески, так как кругом ямы. Есть необходимость и в средствах наблюдения, средствах маскировки, и, конечно, медикаментах. Нашей роте ребята помогли: привезли колеса на мой пикап, генератор, медикаменты. Это очень весомый вклад в общее дело. Еще раз хочу выразить свою благодарность группам „Вежливые люди“ и „Неравнодушные пермяки“», — обратился к пермякам боец ЧВК «Вагнер». Участники сообщества «Вежливые люди» регулярно оказывают помощь тем, кто принимает участие в спецоперации. Ранее волонтеры отправили бойцу ЧВК «Редут» бронежилет и разгрузку. Груз военнослужащим отправляют и другие волонтерские и общественные организации Пермского края. Так, слова благодарности пермяки высказали фонду «Добровольцы Донбасса», сообществам «Пера-богатырь» и «Молот-наш пермский танковый батальон» за то, что они снабдили их внедорожником, а также различными вещами и спецсредствами.