Опыт ЯНАО в туристической сфере распространят на регионы УрФО

Практики ЯНАО в развитии туристической сферы будут распространять в регионах УрФО Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Опыт и наработки ЯНАО в сфере туризма будут перенимать в регионах Урала. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента УрФО Владимира Якушева.

«Регионы Уральского федерального округа обладают большим потенциалом для развития направления. Больших успехов в сфере туризма достиг Ямало-Ненецкий автономный округ, где давно и системно развивают [туризм]. Опыт и наработки региона могут быть полезны и другим субъектам УрФО», — сообщили корреспонденту агентства в полпредстве.

Молодежный туризм — важная и перспективная сфера, возможности ее развития обсуждали на семинаре-совещании, прошедшем 14 сентября в Салехарде. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поделился с присутствующими лучшими практиками, осуществленными на Ямале, напомнил о туристическом стоповере в Салехарде и о проекте строительства горнолыжного курорта Рай-Из.

«Путешествия по России — это не только интересный досуг и развлечения. Это способ познакомиться с родной страной, увидеть ее многообразие. Так, через глубокое знакомство с Россией можно воспитать в молодых людях гражданственность и истинный патриотизм», — привел слова Владимира Якушева главный федеральный инспектор по Ямалу Александр Ямохин.

Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Артюхов получил награду за лучший туристический проект. Будущий курорт Рай-Из признан лучшим на Петербургском международном экономическом форуме.