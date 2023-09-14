В Киеве признали тяжелейшее состояние Украины

Экс-советник Кучмы Соскин: Украина не может выдержать российские удары
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ситуация в Волновахе после частичного освобождения. ДНР, армия, военные, днр, герб украины, зачистка, волноваха, трезуб
Чем дольше будет идти конфликт, тем больше будет разрушена Украина, заявил Олег Соскин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина не в состоянии выдержать российские удары. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Страна не в состоянии выдержать такое. <…> Идет просто тяжелейший обмен ударами», — сказал Соскин на своем youtube-канале. Он добавил, что чем дольше будет идти конфликт, тем больше будет разрушена Украина.

Ранее Соскин заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский не справляется, поэтому ему нужно уйти в отставку. По его словам, украинский лидер не смог защитить порты Одессы от удара ВС РФ. Российские военкоры рассказали, что Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят массированные удары по украинской территории.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина не в состоянии выдержать российские удары. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. «Страна не в состоянии выдержать такое. <…> Идет просто тяжелейший обмен ударами», — сказал Соскин на своем youtube-канале. Он добавил, что чем дольше будет идти конфликт, тем больше будет разрушена Украина. Ранее Соскин заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский не справляется, поэтому ему нужно уйти в отставку. По его словам, украинский лидер не смог защитить порты Одессы от удара ВС РФ. Российские военкоры рассказали, что Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят массированные удары по украинской территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...