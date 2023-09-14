В Киеве признали тяжелейшее состояние Украины

Чем дольше будет идти конфликт, тем больше будет разрушена Украина, заявил Олег Соскин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина не в состоянии выдержать российские удары. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Страна не в состоянии выдержать такое. <…> Идет просто тяжелейший обмен ударами», — сказал Соскин на своем
Ранее Соскин заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский не справляется, поэтому ему нужно уйти в отставку. По его словам, украинский лидер не смог защитить порты Одессы от удара ВС РФ. Российские военкоры рассказали, что Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят массированные удары по украинской территории.
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