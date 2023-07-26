«Русская весна»: армия РФ наносит массированный удар по Украине

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, вертолет, воздушная атака, ракетный залп, stock, сбойка
Воздушная тревога распространяется на западе Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят массированный удар по украинской территории. Об этом заявили российские военкоры.

«ВКС Армии России наносят массированный удар по территории Украины. В небе значительное количество наших дальних ракетоносцев», — передает издание «Русская весна». Уточняется, что о пусках ракет сообщают и мониторинговые ресурсы Украины. Тревога была объявлена в Киевской, Житомирской, Полтавской, Днепропетровской, Кировградской, Черкасской, Черниговской и Винницкой областях.

В украинском telegram-канале Klymenko Time заявили о воздушной тревоге, распространяющейся на западной части страны. В офисе президента Украины Владимира Зеленского также призвали внимательно отнестись к тревоге, написали в СМИ.

URA.RU направило запрос в минобороны России для уточнения информации. Ответ ожидается.

Ранее сообщалось о взрывах в Житомирской области. По информации Минцифры Украины, в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской, Запорожской областей и Донецкой Народной Республики была объявлена воздушная тревога, передает Pravda.Ru.

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Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят массированный удар по украинской территории. Об этом заявили российские военкоры. «ВКС Армии России наносят массированный удар по территории Украины. В небе значительное количество наших дальних ракетоносцев», — передает издание «Русская весна». Уточняется, что о пусках ракет сообщают и мониторинговые ресурсы Украины. Тревога была объявлена в Киевской, Житомирской, Полтавской, Днепропетровской, Кировградской, Черкасской, Черниговской и Винницкой областях. В украинском telegram-канале Klymenko Time заявили о воздушной тревоге, распространяющейся на западной части страны. В офисе президента Украины Владимира Зеленского также призвали внимательно отнестись к тревоге, написали в СМИ. URA.RU направило запрос в минобороны России для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее сообщалось о взрывах в Житомирской области. По информации Минцифры Украины, в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской, Запорожской областей и Донецкой Народной Республики была объявлена воздушная тревога, передает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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