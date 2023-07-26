«Русская весна»: армия РФ наносит массированный удар по Украине

Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят массированный удар по украинской территории. Об этом заявили российские военкоры.
«ВКС Армии России наносят массированный удар по территории Украины. В небе значительное количество наших дальних ракетоносцев», — передает издание «Русская весна». Уточняется, что о пусках ракет сообщают и мониторинговые ресурсы Украины. Тревога была объявлена в Киевской, Житомирской, Полтавской, Днепропетровской, Кировградской, Черкасской, Черниговской и Винницкой областях.
В украинском telegram-канале Klymenko Time заявили о воздушной тревоге, распространяющейся на западной части страны. В офисе президента Украины Владимира Зеленского также призвали внимательно отнестись к тревоге, написали в СМИ.
URA.RU направило запрос в минобороны России для уточнения информации. Ответ ожидается.
Ранее сообщалось о взрывах в Житомирской области. По информации Минцифры Украины, в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской, Запорожской областей и Донецкой Народной Республики
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