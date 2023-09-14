Экс-министр госбезопасности ДНР заявил о смене стратегии наступления ВСУ

Полковник запаса Пинчук: ВСУ хотят перенести зону боевых действий в Крым

15 сентября 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Контрнаступление ВСУ направлено на захват Крыма, считает Андрей Пинчук Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за неудачного контрнаступления ВСУ изменили стратегию. Армия пытается перенести зону боевых действий из Запорожья и Донецка на крымское направление, объяснил в беседе с URA.RU исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», первый министр госбезопасности ДНР (2014—2015 год), Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук. «По сути весь украинский контрнаступ был направлен только в отношении Крыма. Перерезание сухопутного коридора, приближение к полуострову было нужно, чтобы обеспечить плацдарм для аннексии (насильственное присоединение, — прим. URA.RU) и начала боевых действий либо для ракетных обстрелов. [Президент Украины] Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что любые переговоры будут возможны только после того, как Крым будет под ударом. В последнее время часто мелькала информация о различных совещаниях, приездах всевозможных командиров НАТО. То, что мы сейчас наблюдаем, — это изменение в стратегии из-за неудачного контрнаступления. Они пытаются перенести зону боевых действий с Запорожья и Донецка на крымское направление», — подчеркнул Андрей Пинчук. По словам полковника запаса, чтобы высадить десант в Крым, ВСУ нужно погасить российские средства ПВО и корабли. «Для потенциальной высадки там десантов, для облегчения ракетных обстрелов, им нужно погасить две позиции. Первая — это средства ПВО (противовоздушной обороны), как сегодня было в Евпатории, когда они пытались уничтожить плацдарм ПВО. Второе — это корабли, которые выступают, находясь на дозоре, в качестве сторожевых, либо подводные лодки, как „Ростов-на-Дону“, по которой они били, нанося удары „Калибрами“. Поэтому обострение ракетных обстрелов в Крыму — это подготовительные действия, чтобы погасить определенную военную мощь перед смещением крена на этом направлении», — добавил Пинчук. Собеседник агентства отметил, что сейчас ВСУ пробивают коридор через Работино (село в Запорожской области). «ВСУ считают, что если они пробивают коридор через Работино в крымском направлении, куда они сейчас вклинились, дальше начнут двигаться в сторону Мелитополя и Крыма, то им нужна более благоприятная обстановка. Поэтому сейчас это попытка таких клещей: с одной стороны усилить сухопутное движение на линии фронта, а с другой, ударить со стороны тыла», — заявил он. При этом в беседе с URA.RU старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин объяснял, что на контрнаступление у ВСУ есть всего месяц-полтора. В октябре в районе боевых действий начнутся проливные дожди. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за неудачного контрнаступления ВСУ изменили стратегию. Армия пытается перенести зону боевых действий из Запорожья и Донецка на крымское направление, объяснил в беседе с URA.RU исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», первый министр госбезопасности ДНР (2014—2015 год), Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук. «По сути весь украинский контрнаступ был направлен только в отношении Крыма. Перерезание сухопутного коридора, приближение к полуострову было нужно, чтобы обеспечить плацдарм для аннексии (насильственное присоединение, — прим. URA.RU) и начала боевых действий либо для ракетных обстрелов. [Президент Украины] Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что любые переговоры будут возможны только после того, как Крым будет под ударом. В последнее время часто мелькала информация о различных совещаниях, приездах всевозможных командиров НАТО. То, что мы сейчас наблюдаем, — это изменение в стратегии из-за неудачного контрнаступления. Они пытаются перенести зону боевых действий с Запорожья и Донецка на крымское направление», — подчеркнул Андрей Пинчук. По словам полковника запаса, чтобы высадить десант в Крым, ВСУ нужно погасить российские средства ПВО и корабли. «Для потенциальной высадки там десантов, для облегчения ракетных обстрелов, им нужно погасить две позиции. Первая — это средства ПВО (противовоздушной обороны), как сегодня было в Евпатории, когда они пытались уничтожить плацдарм ПВО. Второе — это корабли, которые выступают, находясь на дозоре, в качестве сторожевых, либо подводные лодки, как „Ростов-на-Дону“, по которой они били, нанося удары „Калибрами“. Поэтому обострение ракетных обстрелов в Крыму — это подготовительные действия, чтобы погасить определенную военную мощь перед смещением крена на этом направлении», — добавил Пинчук. Собеседник агентства отметил, что сейчас ВСУ пробивают коридор через Работино (село в Запорожской области). «ВСУ считают, что если они пробивают коридор через Работино в крымском направлении, куда они сейчас вклинились, дальше начнут двигаться в сторону Мелитополя и Крыма, то им нужна более благоприятная обстановка. Поэтому сейчас это попытка таких клещей: с одной стороны усилить сухопутное движение на линии фронта, а с другой, ударить со стороны тыла», — заявил он. При этом в беседе с URA.RU старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин объяснял, что на контрнаступление у ВСУ есть всего месяц-полтора. В октябре в районе боевых действий начнутся проливные дожди.