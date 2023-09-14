Губернатор ХМАО пропустит экстремальные развлечения из-за инаугурации Моора. Инсайд

14 сентября 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО возглавит югорскую делегацию во время инаугурации губернатора Тюменской области Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова пропустит открытие экстремального аттракциона — зиплайна в Белоярском районе, которое приурочено к завершению строительства грандиозного парка «Белая Горка» и юбилею муниципалитета. Источник в югорском политистеблишменте сообщил URA.RU, что Комарова в это время будет на инаугурации губернатора Тюменской области Александра Моора, переизбранного на второй срок. «Губернатора не будет в Белоярском на открытии зиплайна и „Белой Горки“. В это же время состоится инаугурация главы Тюменской области, и все элиты будут там», — поделился инсайдер. Несколько источников в правительстве округа подтвердили, что Комарова будет присутствовать на инаугурации. В Белоярский планирует прибыть один из заместителей губернатора и несколько глав соседних муниципалитетов. В департамент внутренней политики направлен запрос, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о планах главы Белоярского Сергея Маненкова прокатиться на зиплайне в день празднования 35-летия района. Муниципалитет 15—16 сентября отметит юбилей, 35-летию района приурочено открытие парка «Белая горка» с канатным спуском. Высота башни, с которой начинается спуск, — 15 метров, протяженность трассы — 217 метров.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова пропустит открытие экстремального аттракциона — зиплайна в Белоярском районе, которое приурочено к завершению строительства грандиозного парка «Белая Горка» и юбилею муниципалитета. Источник в югорском политистеблишменте сообщил URA.RU, что Комарова в это время будет на инаугурации губернатора Тюменской области Александра Моора, переизбранного на второй срок. «Губернатора не будет в Белоярском на открытии зиплайна и „Белой Горки“. В это же время состоится инаугурация главы Тюменской области, и все элиты будут там», — поделился инсайдер. Несколько источников в правительстве округа подтвердили, что Комарова будет присутствовать на инаугурации. В Белоярский планирует прибыть один из заместителей губернатора и несколько глав соседних муниципалитетов. В департамент внутренней политики направлен запрос, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о планах главы Белоярского Сергея Маненкова прокатиться на зиплайне в день празднования 35-летия района. Муниципалитет 15—16 сентября отметит юбилей, 35-летию района приурочено открытие парка «Белая горка» с канатным спуском. Высота башни, с которой начинается спуск, — 15 метров, протяженность трассы — 217 метров.