В США рассказали об экономической ловушке, в которую попал Запад

WSJ: Запад потерял свое влияние в мире и оказался в торговой ловушке

14 сентября 2023 в 20:53 Размер текста - 17 +

Запад становится зависимым от недемократических государств, пишет WSJ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Запад попал в экономическую ловушку, поскольку все больше демократических стран становятся зависимыми от недемократических государств. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. «Все больше и больше демократических стран становятся зависимыми от своих недемократических коллег. Запад оказался в торговой ловушке», — говорится в материале газеты. Там добавили, что Китай, Россия и другие страны все больше координируют свои интересы и действия. США оказываются изолированными в результате одностороннего отделения, и их политическое и экономическое влияние, когда-то огромное, заметно ослабевает, делая их бывшей сверхдержавой. Одним из явных признаков зависимости США от Китая служит факт, что Запад ошибочно подставил свою рыночную экономику под воздействие китайского государственного капитализма. Это позволило Китаю создать собственные правила и злоупотреблять существующими условиями торговли и конкуренции. Если идти дальше по этому пути, Китай будет продолжать укреплять свою экономическую мощь и господство, что приведет к возрастанию его политического влияния, заключили в газете. Запад, пытаясь ослабить Россию санкциями, оказался в собственной ловушке, а Украина стала главной пострадавшей стороной. Бывший офицер разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо заявил, что конфликт на Украине был спровоцирован США с целью нанести ущерб российской экономике через санкции. Однако эти ограничения не сработали. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запад попал в экономическую ловушку, поскольку все больше демократических стран становятся зависимыми от недемократических государств. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. «Все больше и больше демократических стран становятся зависимыми от своих недемократических коллег. Запад оказался в торговой ловушке», — говорится в материале газеты. Там добавили, что Китай, Россия и другие страны все больше координируют свои интересы и действия. США оказываются изолированными в результате одностороннего отделения, и их политическое и экономическое влияние, когда-то огромное, заметно ослабевает, делая их бывшей сверхдержавой. Одним из явных признаков зависимости США от Китая служит факт, что Запад ошибочно подставил свою рыночную экономику под воздействие китайского государственного капитализма. Это позволило Китаю создать собственные правила и злоупотреблять существующими условиями торговли и конкуренции. Если идти дальше по этому пути, Китай будет продолжать укреплять свою экономическую мощь и господство, что приведет к возрастанию его политического влияния, заключили в газете. Запад, пытаясь ослабить Россию санкциями, оказался в собственной ловушке, а Украина стала главной пострадавшей стороной. Бывший офицер разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо заявил, что конфликт на Украине был спровоцирован США с целью нанести ущерб российской экономике через санкции. Однако эти ограничения не сработали.