Тюменцам будет сложнее купить жилье в ипотеку

Тюменские риэлторы предсказывают потерю интереса к ипотеке с господдержкой

В агентстве «Этажи» прогнозируют падение спроса из-за повышения первоначального взноса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жителям Тюмени станет сложнее взять ипотеку с господдержкой из-за повышения первоначального взноса. Это приведет к снижению интереса и постепенному охлаждению рынка, считает руководитель федеральной сети «Этажи» Ильдар Хусаинов. В худшем сценарии спрос может снизиться на 15%, сообщил он в своем telegram-канале.

«С 20 сентября ипотека с господдержкой будет доступна с минимальным первоначальным взносом 20%. Ранее было 15%. Это очень серьезное изменение, которое может снизить спрос на новостройки на 10-15%. Многие недооценивают важность размера ПВ, но в некоторых аспектах он даже важнее учетной ставки», — рассуждает Хусаинов.

По мнению риэлторов, повышение первоначального взноса должно уравновесить повышенный спрос, который постепенно может привести к росту цент на жилье в Тюмени. «Люди хотят стабильности, а последние экономические изменения этому не способствуют: колеблется курс рубля, Центробанк меняет ключевую ставку — в итоге тюменцы готовы платить за новое жилье. Высокий спрос потянет за собой ценовую политику, а вот повышение первоначального взноса ситуацию, наоборот, уравновесит», — пояснил URA.RU источник в риэлторском сообществе Тюменской области.

Ранее агентство рассказало, что в сегменте загородной недвижимости условия тоже меняются не в лучшую сторону. В частности, тюменцы, желающие жить за городом, лишились одной из самых востребованных ипотечных программ.