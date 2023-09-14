Фигуристка Дробязко согласилась отказаться от литовского гражданства ради РФ

Родившаяся в РФ фигуристка Маргарита Дробязко не будет стремиться сохранить литовский паспорт ценой предательства страны, где она выросла. Об этом спортсменка сообщила в соцсети.
«Лишив меня орденов и даже забрав у меня паспорт, никто не в силах вычеркнуть из истории Литвы заслуг и вырвать любовь из сердец зрителей. Если теперь для того, чтобы сохранить литовский паспорт, мне предложат отказаться от части моей семьи, страны, профессии и верных друзей, то совершенно очевидно, что это — не мой путь, так как это предательство», — написала Маргарита Дробязко в Instagram (запрещена в России; принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)
Дробязко получила гражданство Литвы в 1993 году, чтобы в паре с Повиласом Ванагасом представлять страну на Олимпийских играх. В 2000-м спортсмены поженились. Пара живет и работает в России.
В конце июля в МИДе Литвы заявили, что собираются лишить гражданства Дробязко и Ванагаса. Поводом послужило участие фигуристов в ледовом шоу спортсменки Татьяны Навки, которая также является супругой пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Ранее в Литве предлагали лишать гражданства иностранцев за поддержку России. В Кремле подчеркивали, что некоторые страны «переходят границы разумного».
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