Фигуристка Дробязко согласилась отказаться от литовского гражданства ради РФ

15 сентября 2023 в 00:37 Размер текста - 17 +

В августе фигуристку лишили государственных наград Фото: Сергей Русанов © URA.RU Родившаяся в РФ фигуристка Маргарита Дробязко не будет стремиться сохранить литовский паспорт ценой предательства страны, где она выросла. Об этом спортсменка сообщила в соцсети. «Лишив меня орденов и даже забрав у меня паспорт, никто не в силах вычеркнуть из истории Литвы заслуг и вырвать любовь из сердец зрителей. Если теперь для того, чтобы сохранить литовский паспорт, мне предложат отказаться от части моей семьи, страны, профессии и верных друзей, то совершенно очевидно, что это — не мой путь, так как это предательство», — написала Маргарита Дробязко в Instagram (запрещена в России; принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Дробязко получила гражданство Литвы в 1993 году, чтобы в паре с Повиласом Ванагасом представлять страну на Олимпийских играх. В 2000-м спортсмены поженились. Пара живет и работает в России. В конце июля в МИДе Литвы заявили, что собираются лишить гражданства Дробязко и Ванагаса. Поводом послужило участие фигуристов в ледовом шоу спортсменки Татьяны Навки, которая также является супругой пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Ранее в Литве предлагали лишать гражданства иностранцев за поддержку России. В Кремле подчеркивали, что некоторые страны «переходят границы разумного».

Родившаяся в РФ фигуристка Маргарита Дробязко не будет стремиться сохранить литовский паспорт ценой предательства страны, где она выросла. Об этом спортсменка сообщила в соцсети. «Лишив меня орденов и даже забрав у меня паспорт, никто не в силах вычеркнуть из истории Литвы заслуг и вырвать любовь из сердец зрителей. Если теперь для того, чтобы сохранить литовский паспорт, мне предложат отказаться от части моей семьи, страны, профессии и верных друзей, то совершенно очевидно, что это — не мой путь, так как это предательство», — написала Маргарита Дробязко в Instagram (запрещена в России; принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Дробязко получила гражданство Литвы в 1993 году, чтобы в паре с Повиласом Ванагасом представлять страну на Олимпийских играх. В 2000-м спортсмены поженились. Пара живет и работает в России. В конце июля в МИДе Литвы заявили, что собираются лишить гражданства Дробязко и Ванагаса. Поводом послужило участие фигуристов в ледовом шоу спортсменки Татьяны Навки, которая также является супругой пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Ранее в Литве предлагали лишать гражданства иностранцев за поддержку России. В Кремле подчеркивали, что некоторые страны «переходят границы разумного».