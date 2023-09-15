Российский танк заставил отступить колонну ВСУ

15 сентября 2023 в 07:23 Размер текста - 17 +

Один российский танк остановил продвижение украинской колонны из бронемашин, поделился Олег Чехов Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Колонна украинской техники отступила из-за огня российского танка из группировки «Восток». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, отметив, что бронемашина уничтожила несколько танков противника. «Слаженность и боевой опыт танкистов позволили уничтожить несколько бронемашин противника с живой силой. Оставшиеся силы националистов [из колонны бронетехники] успеха не имели и оставили попытки наступления», — рассказал РИА Новости Олег Чехов. Он описывал историю, которая произошла с экипажем одного танка под командованием ефрейтора Владимира Цацулина. Бронемашина атаковала украинскую колонну на южнодонецком направлении. Ранее российские артиллеристы и десантники сообщали, как впервые уничтожили британский танк Challenger 2. Они рассказали, что в момент удара они не знали точную характеристику цели: была лишь установка, что объект — важный. После этого российские военные стали подбивать и другие Challenger 2, которые получила Украина перед контрнаступлением. Так, это произошло 11 сентября в Запорожской области, где ведутся ожесточенные бои. Западные танки в зоне спецоперации подбиваются не только из дула бронемашин, но еще и при ударе беспилотников, передает RT.

Колонна украинской техники отступила из-за огня российского танка из группировки «Восток». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, отметив, что бронемашина уничтожила несколько танков противника. «Слаженность и боевой опыт танкистов позволили уничтожить несколько бронемашин противника с живой силой. Оставшиеся силы националистов [из колонны бронетехники] успеха не имели и оставили попытки наступления», — рассказал РИА Новости Олег Чехов. Он описывал историю, которая произошла с экипажем одного танка под командованием ефрейтора Владимира Цацулина. Бронемашина атаковала украинскую колонну на южнодонецком направлении. Ранее российские артиллеристы и десантники сообщали, как впервые уничтожили британский танк Challenger 2. Они рассказали, что в момент удара они не знали точную характеристику цели: была лишь установка, что объект — важный. После этого российские военные стали подбивать и другие Challenger 2, которые получила Украина перед контрнаступлением. Так, это произошло 11 сентября в Запорожской области, где ведутся ожесточенные бои. Западные танки в зоне спецоперации подбиваются не только из дула бронемашин, но еще и при ударе беспилотников, передает RT.