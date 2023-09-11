Балицкий сообщил о новых подбитых танках Challenger 2 в Запорожье

Войска ВС РФ смогли уничтожить несколько танков Challenger 2 в Запорожье, заявил Евгений Балицкий Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие уничтожили несколько британских танков Challenger 2 в Запорожье. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Уже больше, чем второй, но я бы не хотел комментировать военных», — заявил Евгений Балицкий. Его слова приводит телеканал «Россия 24».

Ранее российские военные уничтожили два танка Challenger 2 в Запорожской области. Начальник Генштаба Великобритании Патрик Сандерс испытал сильные эмоции, увидев уничтожение британского танка в зоне спецоперации.