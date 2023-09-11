Балицкий сообщил о новых подбитых танках Challenger 2 в Запорожье

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Войска ВС РФ смогли уничтожить несколько танков Challenger 2 в Запорожье, заявил Евгений Балицкий Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие уничтожили несколько британских танков Challenger 2 в Запорожье. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Уже больше, чем второй, но я бы не хотел комментировать военных», — заявил Евгений Балицкий. Его слова приводит телеканал «Россия 24».

Ранее российские военные уничтожили два танка Challenger 2 в Запорожской области. Начальник Генштаба Великобритании Патрик Сандерс испытал сильные эмоции, увидев уничтожение британского танка в зоне спецоперации.

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Российские военнослужащие уничтожили несколько британских танков Challenger 2 в Запорожье. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. «Уже больше, чем второй, но я бы не хотел комментировать военных», — заявил Евгений Балицкий. Его слова приводит телеканал «Россия 24». Ранее российские военные уничтожили два танка Challenger 2 в Запорожской области. Начальник Генштаба Великобритании Патрик Сандерс испытал сильные эмоции, увидев уничтожение британского танка в зоне спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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