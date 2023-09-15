Ким Чен Ыну показали, как делаются российские истребители

Лидер КНДР осмотрел авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре

15 сентября 2023 в 09:21 Размер текста - 17 +

Ким Чен Ын последний раз прилетал в Россию в 2019 году Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил российские авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край). Вместе с ним был глава Минпромторга Денис Мантуров, сообщили в правительстве РФ. «Ким Чен Ын и Денис Мантуров осмотрели агрегатно-сборочное производство истребителей и цех окончательной сборки самолетов Су-35 и авиационного комплекса пятого поколения Су-57», — передает telegram-канал правительства России. Отмечается, что делегация проверила производство российского «Суперджета 100», который поступит в российскую авиацию по программе импортозамещения. Помимо этого был осмотрен цех, в котором находятся первые серийные машины. Они также пойдут на нужды российской авиации. Денис Мантуров отметил, что в Комсомольске-на-Амуре находятся лучшие российские авиазаводы. «Мы видим потенциал для кооперации как в области авиастроения, так и в других отраслях», — рассказал Мантуров. По его словам, развертывание российского производства в условиях санкций — это задача по достижению технологического суверенитета. Ким Чен Ын прилетел в Россию 12 сентября. На следующий день он переговорил с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что переговоры были содержательными. Россия будет продолжать развивать двусторонние отношения с Северной Кореей, заверил Песков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил российские авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край). Вместе с ним был глава Минпромторга Денис Мантуров, сообщили в правительстве РФ. «Ким Чен Ын и Денис Мантуров осмотрели агрегатно-сборочное производство истребителей и цех окончательной сборки самолетов Су-35 и авиационного комплекса пятого поколения Су-57», — передает telegram-канал правительства России. Отмечается, что делегация проверила производство российского «Суперджета 100», который поступит в российскую авиацию по программе импортозамещения. Помимо этого был осмотрен цех, в котором находятся первые серийные машины. Они также пойдут на нужды российской авиации. Денис Мантуров отметил, что в Комсомольске-на-Амуре находятся лучшие российские авиазаводы. «Мы видим потенциал для кооперации как в области авиастроения, так и в других отраслях», — рассказал Мантуров. По его словам, развертывание российского производства в условиях санкций — это задача по достижению технологического суверенитета. Ким Чен Ын прилетел в Россию 12 сентября. На следующий день он переговорил с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что переговоры были содержательными. Россия будет продолжать развивать двусторонние отношения с Северной Кореей, заверил Песков.