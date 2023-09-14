Кремлю не интересна реакция Запада на встречу Путина и Ким Чен Ына

Кремль не волнует реакция западных СМИ о встрече Путина и Ким Чен Ына
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Кремлю не интересна реакция Запада на встречу Путина и Ким Чен Ына
Кремлю не интересна реакция Запада на встречу Путина и Ким Чен Ына Фото:

В Кремле не стали комментировать реакцию западных СМИ на встречу президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, для Москвы более важно оценить сам визит.

«Мы оценили сам визит, который состоялся. Он был своевременным, полезным и конструктивным. Мы продолжим развивать наши отношения с Северной Кореей», — сказал Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

Встреча президента РФ Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына состоялась 13 сентября на космодроме «Восточный». В КНДР назвали встречу президента Путина и Ким Чен Ына исторической и эпохальной. Западные СМИ пишут, что эта встреча принесет много проблем.

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В Кремле не стали комментировать реакцию западных СМИ на встречу президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, для Москвы более важно оценить сам визит. «Мы оценили сам визит, который состоялся. Он был своевременным, полезным и конструктивным. Мы продолжим развивать наши отношения с Северной Кореей», — сказал Песков, отвечая на вопрос URA.RU. Встреча президента РФ Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына состоялась 13 сентября на космодроме «Восточный». В КНДР назвали встречу президента Путина и Ким Чен Ына исторической и эпохальной. Западные СМИ пишут, что эта встреча принесет много проблем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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