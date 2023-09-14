Кремлю не интересна реакция Запада на встречу Путина и Ким Чен Ына

В Кремле не стали комментировать реакцию западных СМИ на встречу президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, для Москвы более важно оценить сам визит.
«Мы оценили сам визит, который состоялся. Он был своевременным, полезным и конструктивным. Мы продолжим развивать наши отношения с Северной Кореей», — сказал Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
Встреча президента РФ Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына состоялась 13 сентября на космодроме «Восточный». В КНДР назвали встречу президента Путина и Ким Чен Ына исторической и эпохальной. Западные СМИ пишут, что эта встреча принесет много проблем.
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