«Уральский Рэмбо» сбежал из плена по минному полю, пустив в противника последний патрон

Солдат одной из частей Центрального военного округа (ЦВО), которая дислоцируется возле Кременной под Луганском, дважды сумел вырваться из плена противника. В последний раз парень пустил во врагов единственный оставшийся патрон и сбежал по минному полю к своим. Историю URA.RU рассказал один из военнослужащих, который недавно вернулся в Екатеринбург в СВО.
«Наши солдаты пошли в разведку, одного из них ВСУшники взяли в плен и приказали сдать оружие. Он отдал магазин, потом стал снимать автомат, в котором оставался один-единственный патрон. Делая вид, что разряжает оружие, воспользовался моментом и пустил пулю в противника. А потом, не медля ни секунды, рванул к своим прямо по минному полю», — рассказал собеседник агентства.
Парень вернулся в часть целым и невредимым. По словам военнослужащего, это уже второй раз, когда солдат сумел вырваться из плена. «В части он известен как сорви-голова, этакий уральский Рэмбо», — добавил источник агентства.
Ранее в СМИ попало видео, как украинские военные отправили российских солдат, взятых в плен, на минные поля. Одному из солдат ВСУ не понравилась походка российского бойца, и по нему открыли огонь.
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