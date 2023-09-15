«Уральский Рэмбо» сбежал из плена по минному полю, пустив в противника последний патрон

Боец ЦВО сбежал из плена по минному полю, пустив в противника последний патрон
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Российский солдат сумел вырваться из рук противника и добраться до своих по полю (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Солдат одной из частей Центрального военного округа (ЦВО), которая дислоцируется возле Кременной под Луганском, дважды сумел вырваться из плена противника. В последний раз парень пустил во врагов единственный оставшийся патрон и сбежал по минному полю к своим. Историю URA.RU рассказал один из военнослужащих, который недавно вернулся в Екатеринбург в СВО.

«Наши солдаты пошли в разведку, одного из них ВСУшники взяли в плен и приказали сдать оружие. Он отдал магазин, потом стал снимать автомат, в котором оставался один-единственный патрон. Делая вид, что разряжает оружие, воспользовался моментом и пустил пулю в противника. А потом, не медля ни секунды, рванул к своим прямо по минному полю», — рассказал собеседник агентства.

Парень вернулся в часть целым и невредимым. По словам военнослужащего, это уже второй раз, когда солдат сумел вырваться из плена. «В части он известен как сорви-голова, этакий уральский Рэмбо», — добавил источник агентства.

Ранее в СМИ попало видео, как украинские военные отправили российских солдат, взятых в плен, на минные поля. Одному из солдат ВСУ не понравилась походка российского бойца, и по нему открыли огонь.

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Солдат одной из частей Центрального военного округа (ЦВО), которая дислоцируется возле Кременной под Луганском, дважды сумел вырваться из плена противника. В последний раз парень пустил во врагов единственный оставшийся патрон и сбежал по минному полю к своим. Историю URA.RU рассказал один из военнослужащих, который недавно вернулся в Екатеринбург в СВО. «Наши солдаты пошли в разведку, одного из них ВСУшники взяли в плен и приказали сдать оружие. Он отдал магазин, потом стал снимать автомат, в котором оставался один-единственный патрон. Делая вид, что разряжает оружие, воспользовался моментом и пустил пулю в противника. А потом, не медля ни секунды, рванул к своим прямо по минному полю», — рассказал собеседник агентства. Парень вернулся в часть целым и невредимым. По словам военнослужащего, это уже второй раз, когда солдат сумел вырваться из плена. «В части он известен как сорви-голова, этакий уральский Рэмбо», — добавил источник агентства. Ранее в СМИ попало видео, как украинские военные отправили российских солдат, взятых в плен, на минные поля. Одному из солдат ВСУ не понравилась походка российского бойца, и по нему открыли огонь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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