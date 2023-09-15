«Уральский Рэмбо» сбежал из плена по минному полю, пустив в противника последний патрон

Боец ЦВО сбежал из плена по минному полю, пустив в противника последний патрон

15 сентября 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

Российский солдат сумел вырваться из рук противника и добраться до своих по полю (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдат одной из частей Центрального военного округа (ЦВО), которая дислоцируется возле Кременной под Луганском, дважды сумел вырваться из плена противника. В последний раз парень пустил во врагов единственный оставшийся патрон и сбежал по минному полю к своим. Историю URA.RU рассказал один из военнослужащих, который недавно вернулся в Екатеринбург в СВО. «Наши солдаты пошли в разведку, одного из них ВСУшники взяли в плен и приказали сдать оружие. Он отдал магазин, потом стал снимать автомат, в котором оставался один-единственный патрон. Делая вид, что разряжает оружие, воспользовался моментом и пустил пулю в противника. А потом, не медля ни секунды, рванул к своим прямо по минному полю», — рассказал собеседник агентства. Парень вернулся в часть целым и невредимым. По словам военнослужащего, это уже второй раз, когда солдат сумел вырваться из плена. «В части он известен как сорви-голова, этакий уральский Рэмбо», — добавил источник агентства. Ранее в СМИ попало видео, как украинские военные отправили российских солдат, взятых в плен, на минные поля. Одному из солдат ВСУ не понравилась походка российского бойца, и по нему открыли огонь.

Солдат одной из частей Центрального военного округа (ЦВО), которая дислоцируется возле Кременной под Луганском, дважды сумел вырваться из плена противника. В последний раз парень пустил во врагов единственный оставшийся патрон и сбежал по минному полю к своим. Историю URA.RU рассказал один из военнослужащих, который недавно вернулся в Екатеринбург в СВО. «Наши солдаты пошли в разведку, одного из них ВСУшники взяли в плен и приказали сдать оружие. Он отдал магазин, потом стал снимать автомат, в котором оставался один-единственный патрон. Делая вид, что разряжает оружие, воспользовался моментом и пустил пулю в противника. А потом, не медля ни секунды, рванул к своим прямо по минному полю», — рассказал собеседник агентства. Парень вернулся в часть целым и невредимым. По словам военнослужащего, это уже второй раз, когда солдат сумел вырваться из плена. «В части он известен как сорви-голова, этакий уральский Рэмбо», — добавил источник агентства. Ранее в СМИ попало видео, как украинские военные отправили российских солдат, взятых в плен, на минные поля. Одному из солдат ВСУ не понравилась походка российского бойца, и по нему открыли огонь.