РИАН: украинские военные отправили пленных россиян на минное поле. Видео

15 сентября 2023 в 09:47 Размер текста - 17 +

Солдаты ВСУ наблюдали за пленными российскими военными, идущими на мины, в прицелы автоматов Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные отправили российских солдат, которых взяли в плен, на минные поля. Об этом сообщил источник РИА Новости, приложив видео. «Видео было в телефоне, который нашли в украинском блиндаже. На нем всушники гонят на минное поле наших парней, которых они взяли в плен, со словами: «Если дойдешь, свободен», — рассказал источник агентства, он же и передал видео. На видео можно заметить, как российские военные под прицелом автоматом идут по минным полям. В конце ролика одному из солдат ВСУ не понравилась походка российского бойца — по нему открыли огонь. Ранее омбудсмен Донецкой народной Республики (ДНР) Дарья Морозова сообщала, что ВСУ придумали новые виды пыток для пленных солдат. По ее словам, они стали более изощренными. К тому же в марте 2023 года стало известно, что солдаты ВСУ пытают российских военных за донаты на стримах.

Украинские военные отправили российских солдат, которых взяли в плен, на минные поля. Об этом сообщил источник РИА Новости, приложив видео. «Видео было в телефоне, который нашли в украинском блиндаже. На нем всушники гонят на минное поле наших парней, которых они взяли в плен, со словами: «Если дойдешь, свободен», — рассказал источник агентства, он же и передал видео. На видео можно заметить, как российские военные под прицелом автоматом идут по минным полям. В конце ролика одному из солдат ВСУ не понравилась походка российского бойца — по нему открыли огонь. Ранее омбудсмен Донецкой народной Республики (ДНР) Дарья Морозова сообщала, что ВСУ придумали новые виды пыток для пленных солдат. По ее словам, они стали более изощренными. К тому же в марте 2023 года стало известно, что солдаты ВСУ пытают российских военных за донаты на стримах.