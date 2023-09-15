РИАН: украинские военные отправили пленных россиян на минное поле. Видео

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Вооруженные силы Украины. stock, автомат, калашников, ак, магазин, всу, stock, рожок
Солдаты ВСУ наблюдали за пленными российскими военными, идущими на мины, в прицелы автоматов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные отправили российских солдат, которых взяли в плен, на минные поля. Об этом сообщил источник РИА Новости, приложив видео.

«Видео было в телефоне, который нашли в украинском блиндаже. На нем всушники гонят на минное поле наших парней, которых они взяли в плен, со словами: «Если дойдешь, свободен», — рассказал источник агентства, он же и передал видео.

На видео можно заметить, как российские военные под прицелом автоматом идут по минным полям. В конце ролика одному из солдат ВСУ не понравилась походка российского бойца — по нему открыли огонь.

Ранее омбудсмен Донецкой народной Республики (ДНР) Дарья Морозова сообщала, что ВСУ придумали новые виды пыток для пленных солдат. По ее словам, они стали более изощренными. К тому же в марте 2023 года стало известно, что солдаты ВСУ пытают российских военных за донаты на стримах.

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Украинские военные отправили российских солдат, которых взяли в плен, на минные поля. Об этом сообщил источник РИА Новости, приложив видео. «Видео было в телефоне, который нашли в украинском блиндаже. На нем всушники гонят на минное поле наших парней, которых они взяли в плен, со словами: «Если дойдешь, свободен», — рассказал источник агентства, он же и передал видео. На видео можно заметить, как российские военные под прицелом автоматом идут по минным полям. В конце ролика одному из солдат ВСУ не понравилась походка российского бойца — по нему открыли огонь. Ранее омбудсмен Донецкой народной Республики (ДНР) Дарья Морозова сообщала, что ВСУ придумали новые виды пыток для пленных солдат. По ее словам, они стали более изощренными. К тому же в марте 2023 года стало известно, что солдаты ВСУ пытают российских военных за донаты на стримах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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