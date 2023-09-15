Украина официально признала Ким Чен Ына врагом страны

Лидер КНДР Ким Чен Ын попал в базу «Миротворца»
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Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Космодром Восточный. Благовещенск., ким чен ын
Данные лидера КНДР появились в базе украинского сайта «Миротворец» Фото:

Украина официально признала Ким Чен Ына врагом страны. Данные лидера КНДР появились в базе сайта «Миротворец».

«За покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины и пособничество РФ», — указываются причины внесения Ким Чен Ына в базу «Миротворца». Сайт обнародовал личные данные северокорейского лидера и перечислил санкции, введенные против него другими странами.

В базе «Миротворца» числятся тысячи российских политиков, культурных и общественных деятелей, а также пророссийски настроенных граждан других государств. Не обошли вниманием создатели базы «врагов Украины» и собственных граждан. Так, в черные списки попал экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

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Украина официально признала Ким Чен Ына врагом страны. Данные лидера КНДР появились в базе сайта «Миротворец». «За покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины и пособничество РФ», — указываются причины внесения Ким Чен Ына в базу «Миротворца». Сайт обнародовал личные данные северокорейского лидера и перечислил санкции, введенные против него другими странами. В базе «Миротворца» числятся тысячи российских политиков, культурных и общественных деятелей, а также пророссийски настроенных граждан других государств. Не обошли вниманием создатели базы «врагов Украины» и собственных граждан. Так, в черные списки попал экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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