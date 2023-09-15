Украина официально признала Ким Чен Ына врагом страны

Лидер КНДР Ким Чен Ын попал в базу «Миротворца»

15 сентября 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Данные лидера КНДР появились в базе украинского сайта «Миротворец» Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU Украина официально признала Ким Чен Ына врагом страны. Данные лидера КНДР появились в базе сайта «Миротворец». «За покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины и пособничество РФ», — указываются причины внесения Ким Чен Ына в базу «Миротворца». Сайт обнародовал личные данные северокорейского лидера и перечислил санкции, введенные против него другими странами. В базе «Миротворца» числятся тысячи российских политиков, культурных и общественных деятелей, а также пророссийски настроенных граждан других государств. Не обошли вниманием создатели базы «врагов Украины» и собственных граждан. Так, в черные списки попал экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Украина официально признала Ким Чен Ына врагом страны. Данные лидера КНДР появились в базе сайта «Миротворец». «За покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины и пособничество РФ», — указываются причины внесения Ким Чен Ына в базу «Миротворца». Сайт обнародовал личные данные северокорейского лидера и перечислил санкции, введенные против него другими странами. В базе «Миротворца» числятся тысячи российских политиков, культурных и общественных деятелей, а также пророссийски настроенных граждан других государств. Не обошли вниманием создатели базы «врагов Украины» и собственных граждан. Так, в черные списки попал экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.