Украина официально признала Ким Чен Ына врагом страны. Данные лидера КНДР появились в базе сайта «Миротворец».
«За покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины и пособничество РФ», — указываются причины внесения Ким Чен Ына в базу «Миротворца». Сайт обнародовал личные данные северокорейского лидера и перечислил санкции, введенные против него другими странами.
В базе «Миротворца» числятся тысячи российских политиков, культурных и общественных деятелей, а также пророссийски настроенных граждан других государств. Не обошли вниманием создатели базы «врагов Украины» и собственных граждан. Так, в черные списки попал экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
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