14 сентября 2023

Александр Моор вступил в должность губернатора Тюменской области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее Моор победил на выборах главы Тюменской области Фото:

Александр Моор вступил в должность губернатора Тюменской области и поклялся добросовестно исполнять свои обязанности. Об этом сообщили в telegram-канале инфоцентра регионального правительства. Ранее Моор победил на выборах главы Тюменской области.

«Александр Моор вступил в должность губернатора Тюменской области. Александр Моор принес присягу, торжественно поклявшись добросовестно исполнять обязанности губернатора, защищать интересы населения области, уважать и охранять права и свободы человека, соблюдать Конституцию и законы РФ, устав и законы Тюменской области», — сообщили в инфоцентре.

Ранее URA.RU писало, что Моор победил на прошедших 10 сентября выборах главы региона. Он получил 78,77% голосов избирателей. После переизбрания, губернатор поблагодарил жителей за поддержку и оказанное доверие.

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Александр Моор вступил в должность губернатора Тюменской области и поклялся добросовестно исполнять свои обязанности. Об этом сообщили в telegram-канале инфоцентра регионального правительства. Ранее Моор победил на выборах главы Тюменской области. «Александр Моор вступил в должность губернатора Тюменской области. Александр Моор принес присягу, торжественно поклявшись добросовестно исполнять обязанности губернатора, защищать интересы населения области, уважать и охранять права и свободы человека, соблюдать Конституцию и законы РФ, устав и законы Тюменской области», — сообщили в инфоцентре. Ранее URA.RU писало, что Моор победил на прошедших 10 сентября выборах главы региона. Он получил 78,77% голосов избирателей. После переизбрания, губернатор поблагодарил жителей за поддержку и оказанное доверие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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