Александр Моор вступил в должность губернатора Тюменской области. Видео

15 сентября 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

Ранее Моор победил на выборах главы Тюменской области Фото: Сергей Русанов © URA.RU Александр Моор вступил в должность губернатора Тюменской области и поклялся добросовестно исполнять свои обязанности. Об этом сообщили в telegram-канале инфоцентра регионального правительства. Ранее Моор победил на выборах главы Тюменской области. «Александр Моор вступил в должность губернатора Тюменской области. Александр Моор принес присягу, торжественно поклявшись добросовестно исполнять обязанности губернатора, защищать интересы населения области, уважать и охранять права и свободы человека, соблюдать Конституцию и законы РФ, устав и законы Тюменской области», — сообщили в инфоцентре. Ранее URA.RU писало, что Моор победил на прошедших 10 сентября выборах главы региона. Он получил 78,77% голосов избирателей. После переизбрания, губернатор поблагодарил жителей за поддержку и оказанное доверие.

Александр Моор вступил в должность губернатора Тюменской области и поклялся добросовестно исполнять свои обязанности. Об этом сообщили в telegram-канале инфоцентра регионального правительства. Ранее Моор победил на выборах главы Тюменской области. «Александр Моор вступил в должность губернатора Тюменской области. Александр Моор принес присягу, торжественно поклявшись добросовестно исполнять обязанности губернатора, защищать интересы населения области, уважать и охранять права и свободы человека, соблюдать Конституцию и законы РФ, устав и законы Тюменской области», — сообщили в инфоцентре. Ранее URA.RU писало, что Моор победил на прошедших 10 сентября выборах главы региона. Он получил 78,77% голосов избирателей. После переизбрания, губернатор поблагодарил жителей за поддержку и оказанное доверие.