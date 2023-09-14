Александр Моор вступил в должность губернатора Тюменской области и поклялся добросовестно исполнять свои обязанности. Об этом сообщили в telegram-канале инфоцентра регионального правительства. Ранее Моор победил на выборах главы Тюменской области.
«Александр Моор вступил в должность губернатора Тюменской области. Александр Моор принес присягу, торжественно поклявшись добросовестно исполнять обязанности губернатора, защищать интересы населения области, уважать и охранять права и свободы человека, соблюдать Конституцию и законы РФ, устав и законы Тюменской области», — сообщили в инфоцентре.
Ранее URA.RU писало, что Моор победил на прошедших 10 сентября выборах главы региона. Он получил 78,77% голосов избирателей. После переизбрания, губернатор поблагодарил жителей за поддержку и оказанное доверие.
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