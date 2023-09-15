Губернатор ЯНАО назвал отношения с ХМАО и Тюменью единством братьев и сестры

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал отношения тюменской «матрешки» единством братьев и сестры. Об этом он заявил на инаугурации губернатора Тюменской области Александра Моора.
«Я искренне хочу поблагодарить вас и Наталью Комарову за отношение к нашей совместной жизни, к нашей любимой „матрешке“. Это большая мудрость, как выстроена наша совместная жизнь и результаты говорят за себя — за эти годы Тюмень, Югра и Ямал — это синонимы благополучия в нашей стране. У ненцев есть пословица: „единство братьев крепче, чем каменный утес“ — вот в нашем случае — единство братьев и сестры», — обратился Артюхов к губернаторам Тюменской области и ХМАО.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени прошла инаугурация губернатора Александра Моора. Он принес присягу и поклялся добросовестно исполнять свои обязанности.
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