Губернатор ЯНАО назвал отношения с ХМАО и Тюменью единством братьев и сестры

Губернатор ЯНАО Артюхов поблагодарил Комарову и Моора за сотрудничество

15 сентября 2023 в 13:06 Размер текста - 17 +

Артюхов выступил на инаугурации Моора Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал отношения тюменской «матрешки» единством братьев и сестры. Об этом он заявил на инаугурации губернатора Тюменской области Александра Моора. «Я искренне хочу поблагодарить вас и Наталью Комарову за отношение к нашей совместной жизни, к нашей любимой „матрешке“. Это большая мудрость, как выстроена наша совместная жизнь и результаты говорят за себя — за эти годы Тюмень, Югра и Ямал — это синонимы благополучия в нашей стране. У ненцев есть пословица: „единство братьев крепче, чем каменный утес“ — вот в нашем случае — единство братьев и сестры», — обратился Артюхов к губернаторам Тюменской области и ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени прошла инаугурация губернатора Александра Моора. Он принес присягу и поклялся добросовестно исполнять свои обязанности.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал отношения тюменской «матрешки» единством братьев и сестры. Об этом он заявил на инаугурации губернатора Тюменской области Александра Моора. «Я искренне хочу поблагодарить вас и Наталью Комарову за отношение к нашей совместной жизни, к нашей любимой „матрешке“. Это большая мудрость, как выстроена наша совместная жизнь и результаты говорят за себя — за эти годы Тюмень, Югра и Ямал — это синонимы благополучия в нашей стране. У ненцев есть пословица: „единство братьев крепче, чем каменный утес“ — вот в нашем случае — единство братьев и сестры», — обратился Артюхов к губернаторам Тюменской области и ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени прошла инаугурация губернатора Александра Моора. Он принес присягу и поклялся добросовестно исполнять свои обязанности.