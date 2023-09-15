Губернатор ХМАО Комарова сравнила переизбрание Моора с началом нового семестра

15 сентября 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова поздравила Александра Моора с инаугурацией Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Глава ХМАО Наталья Комарова на инаугурации тюменского губернатора Александра Моора сравнила его переизбрание с началом нового семестра. Видео с церемонии вступления в должность главы Тюменской области опубликовано в telegram-канале властей округа. «Вы в своем интервью по результатам выборов и голосования отметили, что этот период для вас — это экзамен. И кто как не мы знаем о том, что „автоматом“, как говорят студенты, в этом деле не бывает. И в этой связи, как раз начинается самое главное — семестр, я желаю вам лично и всем жителям Тюменской области успехов », — добавила Комарова. Моор в ответ подтвердил, что предыдущие пять лет для него были серьезным экзаменом. «Но я счастлив, что этот экзамен мы с коллегами прошли достойно», — парировал глава Тюменской области. Ранее URA.RU писало, что Моор вступил в должность губернатора Тюменской области. Он поклялся добросовестно исполнять свои обязанности.

Глава ХМАО Наталья Комарова на инаугурации тюменского губернатора Александра Моора сравнила его переизбрание с началом нового семестра. Видео с церемонии вступления в должность главы Тюменской области опубликовано в telegram-канале властей округа. «Вы в своем интервью по результатам выборов и голосования отметили, что этот период для вас — это экзамен. И кто как не мы знаем о том, что „автоматом“, как говорят студенты, в этом деле не бывает. И в этой связи, как раз начинается самое главное — семестр, я желаю вам лично и всем жителям Тюменской области успехов », — добавила Комарова. Моор в ответ подтвердил, что предыдущие пять лет для него были серьезным экзаменом. «Но я счастлив, что этот экзамен мы с коллегами прошли достойно», — парировал глава Тюменской области. Ранее URA.RU писало, что Моор вступил в должность губернатора Тюменской области. Он поклялся добросовестно исполнять свои обязанности.