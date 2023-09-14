«Курганмашзавод» оказывает помощь пострадавшим во взрыве в цехе

15 сентября 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Во время происшествия пострадали два человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители предприятия «Курганмашзавод» оказывают необходимую помощь пострадавшим во время взрыва паров керосина. О поддержке представители завода сообщили в telegram-канале комании. «Администрация Курганмашзавода внимательно следит за состоянием здоровья рабочих, пострадавших в результате происшествия. Независимо от выводов, которые будут сделаны следственными органами и специальной комиссией предприятия, сотрудникам и их семьям оказывается вся необходимая поддержка и помощь. Надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших», — указано в сообщении. По данным представителей предприятия, во время сварочных работ в результате нарушения мер безопасности произошло возгорание паров, из-за чего пострадали двое работников. Их направили в больницы, и их жизни, по словам представителей КМЗ, ничего не угрожает. В СК по факту происшествия проводят доследственную проверку. На заводе отметили, что происшествие не повлияло на выполнение гособоронзаказа.

Представители предприятия «Курганмашзавод» оказывают необходимую помощь пострадавшим во время взрыва паров керосина. О поддержке представители завода сообщили в telegram-канале комании. «Администрация Курганмашзавода внимательно следит за состоянием здоровья рабочих, пострадавших в результате происшествия. Независимо от выводов, которые будут сделаны следственными органами и специальной комиссией предприятия, сотрудникам и их семьям оказывается вся необходимая поддержка и помощь. Надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших», — указано в сообщении. По данным представителей предприятия, во время сварочных работ в результате нарушения мер безопасности произошло возгорание паров, из-за чего пострадали двое работников. Их направили в больницы, и их жизни, по словам представителей КМЗ, ничего не угрожает. В СК по факту происшествия проводят доследственную проверку. На заводе отметили, что происшествие не повлияло на выполнение гособоронзаказа.