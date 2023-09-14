«Курганмашзавод» оказывает помощь пострадавшим во взрыве в цехе

Представители предприятия «Курганмашзавод» оказывают необходимую помощь пострадавшим во время взрыва паров керосина. О поддержке представители завода сообщили в telegram-канале комании.
«Администрация Курганмашзавода внимательно следит за состоянием здоровья рабочих, пострадавших в результате происшествия. Независимо от выводов, которые будут сделаны следственными органами и специальной комиссией предприятия, сотрудникам и их семьям оказывается вся необходимая поддержка и помощь. Надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших», — указано в сообщении.
По данным представителей предприятия, во время сварочных работ в результате нарушения мер безопасности произошло возгорание паров, из-за чего пострадали двое работников. Их направили в больницы, и их жизни, по словам представителей КМЗ, ничего не угрожает. В СК по факту происшествия проводят доследственную проверку. На заводе отметили, что происшествие не повлияло на выполнение гособоронзаказа.
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