Аналитик Антонов раскрыл, как повышение ключевой ставки повлияет на рубль

Аналитик Антонов: решение ЦБ не отразилось на рубле

15 сентября 2023 в 16:05 Размер текста - 17 +

Инфляция в России продолжает расти, сказал Владислав Антонов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Рубль не отреагировал на повышение ключевой ставки, поскольку это было ожидаемое решение Банка России. Пока его поддерживают высокие цены на нефть и продажа иностранной валюты. Об этом сообщил в беседе с URA.RU финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. «Рубль отреагировал очень слабым укреплением на решение ЦБ, поскольку рынок ожидал повышения ставки. С 18 по 22 сентября рубль ожидает сохранение давления из-за геополитических рисков и оттока капитала. Однако ему могут помочь некоторые факторы, такие как высокие цены на нефть, продажи валюты ЦБ России и подготовка экспортеров к уплате налогов. В случае необходимости стабилизации рубля Центральному банку России может потребоваться введение дополнительных мер», — сказал Владислав Антонов. По его словам, рубль продолжает ослабляться и ключевую ставку могут повысить еще. «Причиной повышения ставки стало сохраняющееся высокое инфляционное давление в экономике. Реализовались проинфляционные риски из-за опережающего роста внутреннего спроса и ослабления рубля летом. Инфляция в августе составила 5,2%, в сентябре оценивается в 5,5%. Ожидается, что по итогам 2023 года она составит 6-7%. Экономическая активность растет, но этот рост несбалансированный из-за высокого внутреннего спроса. ЦБ продолжает ужесточать денежно-кредитную политику, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 4% в 2024 году. Ключевая ставка может быть повышена еще на предстоящих заседаниях», — отметил аналитик. Банк России 15 сентября 2023 года повысил ключевую ставку на один процентный пункт, до 13% годовых. На прошлом заседании ЦБ аналитики исключили понижение показателя до конца года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рубль не отреагировал на повышение ключевой ставки, поскольку это было ожидаемое решение Банка России. Пока его поддерживают высокие цены на нефть и продажа иностранной валюты. Об этом сообщил в беседе с URA.RU финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. «Рубль отреагировал очень слабым укреплением на решение ЦБ, поскольку рынок ожидал повышения ставки. С 18 по 22 сентября рубль ожидает сохранение давления из-за геополитических рисков и оттока капитала. Однако ему могут помочь некоторые факторы, такие как высокие цены на нефть, продажи валюты ЦБ России и подготовка экспортеров к уплате налогов. В случае необходимости стабилизации рубля Центральному банку России может потребоваться введение дополнительных мер», — сказал Владислав Антонов. По его словам, рубль продолжает ослабляться и ключевую ставку могут повысить еще. «Причиной повышения ставки стало сохраняющееся высокое инфляционное давление в экономике. Реализовались проинфляционные риски из-за опережающего роста внутреннего спроса и ослабления рубля летом. Инфляция в августе составила 5,2%, в сентябре оценивается в 5,5%. Ожидается, что по итогам 2023 года она составит 6-7%. Экономическая активность растет, но этот рост несбалансированный из-за высокого внутреннего спроса. ЦБ продолжает ужесточать денежно-кредитную политику, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 4% в 2024 году. Ключевая ставка может быть повышена еще на предстоящих заседаниях», — отметил аналитик. Банк России 15 сентября 2023 года повысил ключевую ставку на один процентный пункт, до 13% годовых. На прошлом заседании ЦБ аналитики исключили понижение показателя до конца года.